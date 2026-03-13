越南公安部发言人：保障选举安全并深化数字数据应用

越南全国选民将参加第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举将于2026年3月15日。值此重大政治事件之际，公安部办公厅主任兼发言人阮国瓒少将就保障安全环境、维护公民选举权，以及有效利用国家人口数据库和VNeID应用来服务选举工作等任务接受了越通社专访。



阮国瓒指出，确保安全秩序，保障选举圆满成功是当前最高要求。这也是整个公安力量在2026年年初的核心任务。



以“确保绝对安全，不容任何疏忽，助力选举成功”为目标，公安部要求各单位和地方公安力量制定并落实安全保障方案，主动掌握形势，确保在任何情况下都不陷于被动。同时，强力推行信息技术应用。目前，全国范围内的安全保障工作已得到巩固和加强，为选举组织工作作出了充分准备。



阮国瓒强调，此次选举服务工作的一个显著亮点是深化信息技术和数字数据的应用，特别是有效开发利用国家人口数据库和VNeID应用，这有效提升了选举工作的便捷性与透明度，并增强了民众的主动参与感。

有效开发利用数字技术，服务选举工作。图自越通社



关于在看守所、拘留所及集中戒毒所组织选举的工作，阮国瓒表示，依法保障公民权利是公安力量的职责之一。公安部已指导各单位与地方公安力量与地方选举委员会及相关部门紧密配合，为在看守所、拘留所及集中戒毒所的选民制定具体投票方案。组织过程必须严格遵守法律程序和手续，既保障在押人员、被拘留人员及在戒毒所接受行政处理人员的公民权利与义务，又确保各场所的绝对安全。



在上述场所组织符合条件的人员行使选举权，不仅确保了法律的严肃执行，更充分体现了越南国家人文关怀以及尊重和保障人权、公民权的原则，为使选举日真正成为“全民盛会”作出贡献。（完）