越南公安部发言人：严厉处置散布影响越南投资营商环境的虚假信息的人员

近期，越南公安机关连续查处有关金融、银行、证券、房地产等领域颇受社会舆论关注的案件。



越南公安部办公厅主任、公安部发言人苏恩苏中将4月8日就此问题的相关信息接受越通社记者的采访。



苏恩苏中将表示，近期，公安部调查警察机关依法查处了多起涉及卫生、金融、银行、证券、房地产等领域的违法犯罪案件（发生在越亚公司、FLC集团、新黄明集团等），并得到了人民群众的特别关注、赞成和支持。



利用调查机关对上述案件进行调查、起诉，部分个人使用社交网络发布虚假、未经核实的信息，被认为是其他个人和企业的违法行为（主要是金融、银行、证券、房地产等领域）），在社交网上吸引了大量关注者；有评论和分享说，今后职能机关将起诉和处理这些个人和企业，对社会舆论和投资者心理产生不利影响，对越南金融和证券市场产生负面影响，对个人、企业和投资者造成经济和声誉损失。



苏恩苏中将强调，公安部正指导职能力量收集、整理相关证据和资料，坚决依法从严处理所有发布虚假未经核实信息的人员，为营造稳定健康的营商环境作出贡献。公安部提醒人们不要听信，帮助传播虚假和未经证实的信息。（完）