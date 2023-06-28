越南公安部副部长梁三光出席在北京举行的东盟加三移民管理政策高级别研讨会

越通社驻中国记者报道，在陪同越南政府总理范明政出访中国期间，6月28日，越共中央委员、越南公安部副部长梁三光上将出席在北京举行的东盟与中日韩移民管理政策高级别研讨会并发表讲话。

此次研讨会由中国公安部副部长许甘露主持。中国国务委员、公安部部长王小洪致开幕辞。

梁三光上将表示，移民管理合作是各国特别关注的话题，东盟与各伙伴国在该领域的密切合作至关重要，有助于维护东盟和区域政治稳定，促进经济社会发展，增进民间交流，有效应对人口贩卖、非法移民和跨国犯罪。

梁三光上将指出，近年来，越南积极与中国、日本、韩国等国在移民领域开展合作。具体的是，越南与中国签署了关于预防打击人口贩运的协定，越南公安部与中国国家移民管理局签署了关于出入境管理的合作谅解备忘录。此访期间，双方还签署了有关打击非法出入境犯罪的专项行动计划。

此外，越南成功主持东盟与日本打击儿童拐卖技术应用研讨会、东盟与中国有关合作逮捕通缉犯的研讨会。这些活动肯定了越南与其他国家在合作打击非法出入境、人口贩卖及其他相关犯罪的努力。

梁三光上将表示，越南积极与各国职能部门保持配合，交换信息，以确定疑似犯罪，处理违法公民遣返案件。

作为东盟成员国，越南始终积极参与有关移民管理的国际合作机制和论坛并力所能及发挥越南的建设性作用与责任担当。

梁三光上将强调，越南欢迎并高度赞赏东盟移民局局长和外交部领事司司长磋商会(DGICM )的扩大合作机制，这是东盟各国和伙伴共同讨论，交换经验的良好平台，进而促进合法移民、提高移民管理效率，有效打击人口贩运和非法移民犯罪。（完）