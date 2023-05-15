新闻 越南公安部与古巴内务部加强合作 15/05/2023 5月15日下午，越共中央政治局委员、越南公安部部长苏林大将在河内主持仪式，欢迎古巴内务部长拉萨罗·阿尔韦托·阿尔瓦雷斯·卡萨斯（LázaroAlberto Álvarez Casas）中将一行对越南进行工作访问。 欢迎仪式结束后，以苏林部长为首的越南公安部高级代表团与以拉萨罗·阿尔贝托·阿尔瓦雷斯·卡萨斯部长为首的古巴共和国内务部高级代表团举行了会谈。会谈场景。图自越通社苏林部长强调，此次访问具有重要意义，因为这是自2010年以来古巴内务部对越南进行的首次部长级访问，为增进两个部门乃至两国关系作出了重要贡献。 自2022年年中至今，在COVID-19疫情得到控制后，两个部门在代表团互访、安全、后勤保障和医疗等领域的合作迅速恢复。面对犯罪活动，特别是跨国犯罪、高科技犯罪和其他非传统犯罪活动日益复杂和难以应对的形势，越南公安部与古巴内务部为两国的利益和国家安全而加强合作的需求越来越紧迫。双方代表合影留念。图自越通社在会谈中，双方同意加强警卫部队的经验交流、装备和能力建设，特别是防范和惩治恐怖活动,制止恐怖袭击阴谋； 推进制药、疫苗、生物制品的研发和制造的合作。苏林部长重申，越南公安部愿就建设和保护祖国的政策与古巴内务部开展经验交流和磋商，并将继续为古巴内务部提供鼎力支持。（完）