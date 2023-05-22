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越南公安部与伊朗各执法机关加强合作关系
越通社驻德黑兰记者报道，会见伊朗第一副总统穆罕默德·穆赫贝尔时，苏林大将强调，伊朗是越南在中东地区的重要合作伙伴之一。越南希望进一步巩固和推动两国政治、安全、经济、贸易、文化、旅游和民间交流等领域合作关系向前发展。
穆罕默德·穆赫贝尔高度评价越南公安部高级代表团的此次访问，相信此访将助推越南公安部和伊朗各执法机关乃至两国之间的关系发展。
穆罕默德·穆赫贝尔高度评价越南公安部高级代表团的此次访问，相信此访将助推越南公安部和伊朗各执法机关乃至两国之间的关系发展。
与伊朗内政部长艾哈迈德·瓦希迪进行会谈时，双方一致同意加强安全秩序领域合作，配合处理跨国犯罪、涉及两国公民的各种犯罪，确保两国领导互访活动以及公民绝对安全。此外，深化网络安全、教育培训等领域合作，在各国际论坛上互相支持等。
会谈结束后，苏林大将和艾哈迈德·瓦希迪签署了越南公安部和伊朗内政部合作谅解备忘录。
会谈结束后，苏林大将和艾哈迈德·瓦希迪签署了越南公安部和伊朗内政部合作谅解备忘录。
此访期间，苏林大将一行还与伊朗司法部长:阿明•侯赛因•拉希米举行会谈。近期，双方已加快并完善两国被判刑人移管与引渡协定的谈判进程。
会谈结束后，受国家主席武文赏委托，苏林大将已同拉希米签署了越南社会主义共和国与伊朗伊斯兰共和国之间被判刑人移管与引渡协定。
值此机会，苏林大将也同伊朗警察总指挥官艾哈迈迪-礼萨·拉丹举行会晤，商讨预防打击各类犯罪、特别是有组织犯罪、跨国犯罪、毒品犯罪和高科技犯罪领域的合作内容。
访伊期间，苏林大将一行还与越南驻伊朗大使馆举行工作会谈，出席越南 – 伊朗建交50周年纪念典礼等。（完）
值此机会，苏林大将也同伊朗警察总指挥官艾哈迈迪-礼萨·拉丹举行会晤，商讨预防打击各类犯罪、特别是有组织犯罪、跨国犯罪、毒品犯罪和高科技犯罪领域的合作内容。
访伊期间，苏林大将一行还与越南驻伊朗大使馆举行工作会谈，出席越南 – 伊朗建交50周年纪念典礼等。（完）