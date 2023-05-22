越南公安部与伊朗各执法机关加强合作关系

会谈结束后，受国家主席武文赏委托，苏林大将已同拉希米签署了越南社会主义共和国与伊朗伊斯兰共和国之间被判刑人移管与引渡协定。



值此机会，苏林大将也同伊朗警察总指挥官艾哈迈迪-礼萨·拉丹举行会晤，商讨预防打击各类犯罪、特别是有组织犯罪、跨国犯罪、毒品犯罪和高科技犯罪领域的合作内容。



访伊期间，苏林大将一行还与越南驻伊朗大使馆举行工作会谈，出席越南 – 伊朗建交50周年纪念典礼等。（完）