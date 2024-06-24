越南公共财政管理改革取得良好进展

越南财政部副部长裴文康在6月24日举行的越南公共开支和财政责任评估报告（PEFA）发布会上表示，十年来，越南在公共财政管理改革方面做出了许多努力，并取得了良好的进展。

这是越南财政部第二次与有关部委、中央机构和地方在PEFA秘书处、瑞士和加拿大政府及世行的支持下，联合发布的报告，是越南公共财政管理分析和咨询支持计划的框架内活动。

此次PEFA报告自2021年2月开始启动。根据该报告，越南在31个评价指标中获得4个A分、8个B分和B+ 分、8个C 分、11个D分和D+ 分。与地区其他国家相比，越南获得的A分和B 分处于较高水平，排在蒙古、印度尼西亚、菲律宾后面和在缅甸、柬埔寨、东帝汶和老挝前面。

世界银行亚太区主任阿尔玛·卡纳尼（Alma Kanani）女士表示，越南公共财政管理机构和管理体系取得了长足进展，帮助越南政府严守财政纪律，财政预算管理得以加强，大部分支出在付款前得到核实。与此同时，工资和非工资支出的内部管理体系也不断完善，帮助越南减少未偿还债务，公共债务得到有效管理等。

裴文康副部长表示，上述结果表明，十年来越南在公共财政管理改革方面做出了许多努力，有助于减少公共债务，提高财政预算管理效率，预算范围得到全面确定且符合国际惯例等。

报告同时也指出当前公共财政管理工作面临的困难，如中央预算外收支仍处于较高水平，公共部门的财政风险管理环节较弱，中期财政计划并未真正在政策、计划和预算之间联结联系等。

裴文康副部长表示，财政部将继续同有关部委、中央机构和地方配合，对PEFA报告中的建议进行研究，并提出促进公共财政管理改革的有效措施，进而提高资源管理使用效率，保障国家财政安全，稳定宏观经济，提高国家信用评级，改善生产经营和投资环境，促进可持续发展。

越南于2011年进行了首次国家PEFA评估，并于2013年7月公布了该报告。（完）