越南全民植树造林 助力越南建设绿色家园

全球气候变化、台风、洪水、山体滑坡、干旱和盐碱化等极端天气灾害频发给人们的生命财产造成严重的损失。这种情况要求越南加大森林保护和建设力度，这既是一项紧迫性任务，也是一项长期的战略任务。

为了主动实施森林保护管理管护工作、植树造林，全国一直齐心协力，力争2021-2025年阶段种植10亿棵树的目标。

越南政府总理范明政在关于“督促落实2023年春节假期后重点工作任务”的第03/CT-TTg号文件中要求，有效落实新春植树节活动、植树造林计划，指导各地加强森林保护和森林消防工作。

值此2023癸卯年春节之际，越南自然资源与环境部、国防部与河内市人民委员会在河内市巴为县K9遗迹区举行“永远铭记胡伯伯功劳”植树节启动仪式。越南政府总理范明政在植树节上，呼吁全国人民和在越外国组织，从开春到全年，踊跃参加植树活动，致力于一个绿色、安全和可持续发展的越南。

范明政总理强调，越南是世界领先的木制家具加工和出口国之一，每年出口到140多个国家和地区，出口额超过100亿美元。 因此，为了落实党和国家的可持续发展政策，越南自1992年起加入了《联合国气候变化框架公约》。特别的是，在第26届COP26大会上，越南承诺到2050年实现净零排放的目标。

另一方面，到2025年底，全国每年新种植10亿棵树，其中城市和农村地区6.9亿棵，防护林、特用林、经济林3.1亿棵，旨在保护生态环境，改善景观和应对气候变化，进而为经济社会发展，应对气候变化，改善民众生活，促进国家可持续发展做出贡献。

这是越南政府总理刚批准的“2021至2025年阶段种植10亿棵树提案”的目标。

提案的任务是在符合不同地方的生态条件、规划和现有用地的情况下成功种植十亿棵树，在城市和农村地区植下6.9亿棵树，年均种植1.38亿棵树的目标。

该提案还提出在森林里种树。具体是种植人工森林18万公顷，相当于3.1亿棵树（平均每年造林3.6万公顷，相当于每年种植6200万棵树），包括防护林、特用林3万公顷，生产林15万公顷等。

2021年，尽管疫情严格防控时间过长,势必会对越南农林业生产和人民生活带来较大的影响，但落实种植“10亿棵树计划”，全国完成造林27.7万公顷。截至目前，越南全国森林覆盖率从1990年的28%提升为2022年的42%以上，可吸收二氧化碳7000万吨。

总体而言，植树造林不仅保护了景观、环境和生物的多样性，而且还是重要的经济产业，为越南带来巨大的经济利益。同时，这还体现越南在应对气候变化和生态系统退化等全球严峻挑战影响、实现健康地球目标方面的决心和政治承诺。（完）