越南全国41个省市已为5岁至12岁以下儿童接种超过374200剂新冠疫苗

自 4 月 14 日在广宁省启动的为 5 至 12 岁以下儿注射预防新冠肺炎疫情（COVID-19）疫苗计划以来，截至目前，越南共有全国63各省市的41 个省市已经展开为

儿童

接种新冠疫苗计划。

据越南卫生部的消息，截至4月23日下午，越南已为5岁至12岁以下儿童接种一共374255剂新冠疫苗。越南卫生部预防卫生局的统计数据显示，越南全国有超过 1180 万 5 岁至 12 岁以下的儿童，其中 360 万儿童已经感染了新冠肺炎疫情病毒，他们可推迟3 个月后接种新冠疫苗，预期今年7月和8月前后为这些儿童接种新冠疫苗。剩余的820万儿童将从4月14日开始接种新冠疫苗，并在今年第二季度内将完成为820万儿童接种2针新冠疫苗。为儿童接种新冠疫苗是 2022 年卫生部门的重要任务之一。

目前，越南全国多地正在开展为5-12 岁以下儿童接种新冠疫苗活动，注射点一般设在学校和卫生站，特殊的部分儿童可在医院里接种新冠疫苗。

接种新冠疫苗从这段年龄中的年龄最大的初中一年级学生开始，然后逐渐降低年龄。越南国家接种新冠疫苗扩大计划每次提供疫苗都附加具体规定，明确哪一批疫苗针对哪段年龄儿童等。

越南已从澳大利亚接收针对5 至 12 岁以下儿童的460 万剂新冠疫苗， 目前有关职能部门已配置超过 230 万剂。与此同时，荷兰也承诺向越南提供针对5 至 12 岁以下儿童的200万剂Moderna疫苗，法国提供200万剂辉瑞疫苗。这些疫苗将在 今年4 月内抵达越南。（完）