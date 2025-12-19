越南全国234个重大工程项目集中开竣工 投资总额超过3400万亿越盾

12月19日上午9时，越南全国34个省市将同步举行234个重点工程项目开竣工及技术通车仪式，向第十一届全国爱国竞赛大会和越南共产党第十四次全国代表大会献礼。



据越南建设部介绍，234个工程项目中，开工项目148个，竣工及技术通车项目86个；各部委项目38个，集团和总公司项目39个，地方项目157个。



这些项目投资总额超过3400万亿越盾（折合人民币9189亿元），其中国家预算内资金超过62.7万亿越盾，占18%，其余资金为非预算资金，约279万亿越盾。



按计划，开竣工仪式将采取线上线下相结合方式在全国79个地方举行，以纪念全国抗战日79周年（1946.12.19—2025.12.19）。其中线下分会场12个（设在老街、北宁、广宁、顺化、广义、林同、胡志明市、安江、芹苴、同奈及河内），线上分会场67个。主会场设在河内市上福乡举行的奥林匹克体育城项目开工仪式现场。



据建设部介绍，此次开工的部分大型项目包括河内奥林匹克体育城，投资总额92.5万亿越盾；老街-河内-海防铁路线一期项目，投资总额近3.3万亿越盾；红河景观大道轴线项目，投资总额855万亿越盾；岘港容橘经济区（Dung Quất）铁路钢轨及特种钢材生产项目，投资总额10万亿越盾；新富—保禄高速公路，投资总额18万亿越盾；云屯高端综合旅游服务区，投资总额51万亿越盾；富国特别行政区城铁一号线项目，投资总额8.95万亿越盾；胡志明市青年文化宫，投资总额2.24万亿越盾等。



红河风景大道效果图。图自越通社

竣工及技术通车的重点工程包括：北-南高速公路东线芹苴-后江-金瓯段；顺化国际综合医院；隆城国际机场项目一期首航开通仪式等。



据越南建设部长陈红河介绍，今日，全国实现技术通车的高速公路里程达3513公里，预计到2025年底将完成3813公里。



除交通领域工程项目外，工业、城市区、技术基础设施、民用建筑等多个领域也有大量工程项目参加集中开竣工仪式，此外还有保障性住房、文化、教育、农业、国防、体育和医疗等领域的工程项目。



诸多重要交通、城市及技术基础设施工程项目的完成并投入运营，将为国家发展注入新动力。这些工程项目不仅有助于提升连接能力、缩短通行时间、降低物流成本，还有利于开辟吸引投资的空间，促进区域联动，提高人民生活水平和经济竞争力。（完）