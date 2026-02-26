越南全国选举工作视频会议：全国3320个乡坊应用选民名单编制软件

2月26日上午，在继续举行的部署第十五届国会代表和2021-2026年任期各级人民议会代表选举工作全国视频会议上，中央各部委代表汇报了选举筹备工作进展情况。会议明确，各项准备工作正依法有序、统筹推进，确保所有法定时间节点落实到位。



内务部部长杜清平在会上表示，政府和政府总理已及时、全面地部署落实各项既定任务，颁布了配套的法律规范文件和行政指导文件，为在全国范围内统一组织选举提供了坚实的法理基础。各级领导和指挥工作坚持主动推进、紧扣各环节进度，明确责任分工，加强常态化检查，及时处理各类突发事件，特别是涉及行政单位调整、干部人事、经费保障、社会治安和数字化转型等方面的事项。



内务部部长杜清平发表讲话 图自越通社

据介绍，各部委已发布了关于选举业务、经费管理、国防安全保障、医疗卫生、自然灾害应对以及信息技术应用等专业指导文件。业务培训工作已从中央到基层分级开展，确保了流程、表格和时间节点的统一规范。截至目前，选民名单的编制、核查和公示工作已基本按规定完成；宣传工作形式多样，传统方式与数字平台相结合。杜清平部长强调：“目前，各项准备工作进度总体符合法定时间节点要求，为迈向3月15日选举日的冲刺阶段奠定了坚实基础。”



在安全保障方面，公安部副部长阮文龙表示，公安力量已同步部署各项安保方案，全面掌握情况，主动发现并及早处置潜在风险，坚决防止出现被动和突发情况。候选人资格审查与核实工作严格依规开展，网络安全和信息通信安全保障持续加强。



值得注意的是，信息技术在此次选举准备工作中得到深度应用。公安部指导各地利用国家人口数据库和VNeID电子身份认证系统编制、管理选民名单及打印选民证。





截至目前，全国3321个乡、坊级单位中已有3320个应用了选民名单编制软件（黄沙特区除外）；超过7850万名符合条件的选民已在系统中分配至各投票区，占比达99.48%。选举信息门户网站已与电子身份认证系统实现对接，为候选人和选民提供了便利。



国防部副部长阮文熊表示，全军已深入贯彻落实各项指示和指导意见，将战备任务与参与选举紧密结合，确保绝对安全。针对空域、海域、边境和网络空间的安保预案已主动制定；同时，将依法为在海上、岛屿和边境执行任务的单位组织提前投票。



文化、体育与旅游部常务副部长林氏芳清表示，信息宣传工作正主动、有序推进，聚焦选举日前的宣传高峰，同时加强对特别是在网络空间的错误和歪曲信息的斗争与反驳，。



越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长何氏娥强调，各级祖国阵线依法、民主、公开地组织协商会议，持续加强监督，组织候选人与选民接触，依法开展竞选活动。（完）