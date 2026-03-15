越南全国启动第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举

3月15日7时整，全国各地选民纷纷前往投票站，在全国7.2万多个投票点参加投票，正式拉开第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举的序幕。此前，根据法律规定，部分具备特殊条件的地区已提前组织投票。



本次选举中，全国近7900万名选民将依法行使选举权，履行公民义务。



此次选举是国家重要的政治事件，在越南共产党第十四次全国代表大会之后举行，是贯彻落实大会决议、推进干部工作的重要举措，也是广大选民行使当家作主权利的重要契机。通过选举，选民将选出德才兼备、真正代表人民意志和愿望的代表，进入新一届国会和各级人民议会。



乡里的首批选民正在领取选票。图自越通社





本次选举是在越南革新事业实施40年来取得巨大历史性成就的背景下举行的。当前，越南正积极推进政治体系机构精简和优化，调整行政区划，并逐步实施两级地方政府模式，以建设精简高效、运行有力的治理体系，为国家迈入新的发展阶段奠定基础。



据国家选举委员会统计，在864名候选人中，选民将选出500名第十六届国会代表（平均每个席位约1.73名候选人）。在省级人民议会选举中，4217名候选人将竞争2552个席位（平均1.65人竞争1个席位）；在乡级人民议会选举中，120873名候选人将竞争72611个席位（平均1.66人竞争1个席位），均符合相关法律规定。





按照规定，本次第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举将于当日19时结束，特殊情况下可依法延长，但最迟不超过21时。



越通社记者将继续对这一国家重要政治活动进行跟踪报道。（完）