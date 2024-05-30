越南全国各地进入夏季旅游旺季

越南全国正进入夏季旅游旺季。各地，尤其是热门旅游目的地举办许多活动来吸引游客。



胡志明市举办了以“传奇之船”为主题的第二届河流文化节；庆和省举办主题为“闪闪发光的芽庄珍珠湾”的 2024年芽庄海洋旅游节；平定省举办主题为 “归仁-海洋天堂-闪烁与发展”的2024年夏季旅游系列活动。



其他活动包括：在胡志明市举行的第二届越南面包节，“我心中的安江”的“2024年安江旅游短片”创作比赛；菊芳国家公园夜游；“文化遗产与融合发展”的2024年顺化文化节周活动（2024年6月）；主题为“战争记忆-和平渴望”的和平节（广治省）等。



越南国家旅游局将继续在国家旅游网站https://vietnamtourism.gov.vn、https://vietnam.travel等社交网站上宣传和推广国内和国际旅游。



具体的是，该部门继续推出探索西部水乡芹苴市、长安旅游景区在线旅游、漫步会安、西北梯田、会安浪漫风情等越南优秀目的地和旅游产品。



特别是，该局在社交网络平台上发布宣传越南风土人情的短视频和图片，为国际游客带来新鲜感，树立起一个颇具魅力且热情好客的越南形象。

游客参观和平湖。图自越通社

据统计，韩国继续成为越南第一大客源市场，游客接待量超过190万人次（占比25.7%）。中国排名第二（占比21.2%）。值得注意的是，2024 年 5 月越南接待中国游客人数高于韩国游客。



2024年1~5月，越南接待国际游客较2023年同期增长64.9%。其中，亚洲增长73%，主要动力来自东北亚。得益于2023年8月15日起生效的开放签证政策，欧洲市场猛增57.1%。



国际媒体也对越南的旅游目的地和美味菜肴给予了好评。全球知名美食网站“Taste Atlas”将红烧牛肉列入了世界上十大公认最好吃的炖菜； 面包、河粉、碎米、春卷和越式薄饼Banh Xeo跻身亚洲最好街头小吃；越南混搭河粉、沙拉和鸡肉沙拉被列入世界最佳100款凉拌菜名单。



全美第一旅行杂志《Travel + Leisure》称赞芽庄是退休后绝佳的海滨度假胜地；会安是7月旅游最佳去处；富国岛位列前 4 名最理想的热带度假胜地；越南是全球最适合退休的8个国家之一；下龙湾是世界上最美丽的目的地之一。（完）