越南全国各地备足文旅“年货” 共迎新春佳节

刚荣获“亚洲领先节庆和活动目的地”之称的胡志明市在2025年春节期间将举行“上滨下船”迎春花市、越式春节、阮惠花街等活动，有望迎来大量游客前来观光。

在河内，还剑湖周边步行街、糜泠花市、游览河内著名花卉和植物村路线、体验福寿县淅江农家乐旅游、领略河内市应和县广富球乡广富球村制香工艺之美、探索钵场陶瓷村等将为广大人民群众提供更多旅游迎春、休闲过年的选择。

值得一提的是，近年来河内旅游业推出了多种夜间旅游产品，其中包括题为“神圣之夜-彰显越南精神”火炉监狱遗迹夜间体验活动、“解码皇城”夜间游、题为“学道精华”的文庙-国子监夜游等，吸引并受到游客的高度评价。

为了吸引2025乙巳年春节，河内市于 1月18日晚20时在河内市西湖郡举行的“喜迎2025新年音乐灯光秀”活动，以及将于1月28日在美亭国家体育场举行题为“闪耀升龙”的2025年春节无人机灯光秀表演。

另外，在乙巳春节之际，2025年1月29日（即乙巳春节大年初一）0时至0时15分，河内市将在30个地方燃放烟花，其中9地燃放高空与低空烟花，21地燃放低空烟花，为市民游客呈现多场盛大的视觉盛宴。

在宁平省，2025年春节期间，宁平省文化体育与旅游厅将举行喜迎新春文艺晚会，农历正月初六至农历三月将举行沛顶寺庙会。华闾古街还举办新年倒计时活动、昔日春节活动、花市活动等。

在岘港市，为了满足当地市民和游客的需求，在春节期间，岘港市举行了龙桥喷水喷火、打造龙桥打卡点、除夕放烟花、美食街等许多文化娱乐活动。（完）