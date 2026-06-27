越南全国决心建设无毒乡、坊、特区

越共中央书记处书记、政府副总理、国家防治艾滋病、毒品和卖淫委员会主席范氏清茶在开幕致辞中表示，各部委、地方的有力指导以及人民的积极参与，为禁毒工作取得多项重要成果、保持打击毒品犯罪的主动态势做出了贡献。多条特大跨国贩毒网络已被摧毁；戒毒工作，吸毒人员、戒毒后人员和非法使用毒品人员管理工作以及国际合作持续取得积极成效。



越共中央书记处书记、政府副总理、国家防治艾滋病、毒品和卖淫委员会主席范氏清茶发表讲话。图自越通社

她同时指出，毒品犯罪日益狡猾、跨国化，并利用数字技术。因此，禁毒工作需要大力革新思维和实施方式，防止毒品渗透到每个家庭、社区，影响年轻一代的未来。



她要求各部委、地方深入基层，发挥公安力量的骨干作用，同时动员整个政治体系和全社会的力量，共同建设无毒品乡、坊、特区。这必须是各级政府对人民的承诺、人民的积极参与，并成为新形势下评估地方治理质量的指标。



众多民众参加跑步活动，响应2026年禁毒行动月。图自越通社

在集会上，范氏清茶正式发起 "同一决心建设无毒品乡、坊、特区" 运动，旨在建设安全的生活环境，维护家庭幸福，为国家可持续发展奠定基础。



在活动框架内，33个省市和3321个乡、坊、特区的分会场同步响应禁毒行动月；同时举行了缅怀因毒品死亡的受害者、在禁毒斗争中牺牲的干部以及受毒品危害家庭的仪式，从而传递人文关怀，彰显党和国家及全社会在共建无毒乡、坊、特区中的政治决心。（完）