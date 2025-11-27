越南全力部署各方力量 力争解除欧委会“黄牌”警告

在辖区内的9个渔港和边防哨所，渔船“出—入”港管理均通过电子溯源系统（eCDT）严格执行；所有进出港渔船均需接受产量监控，以便核发捕捞来源证明。统计显示，从11月7日至14日，共有近800艘渔船完成监管程序。

胡志明市农业与环境厅副厅长范氏娜：“打击IUU工作的首要任务，是管理和全面掌握渔船队情况。目前全市约有5000艘渔船，我们已将不符合条件的船只分类，并要求地方、边防、渔检等力量严格把关，绝不允许其出港。对于仍在海上作业但不达标的船只，将依法处理。岸基监控站对海上渔船实行全天候监控，确保监管无死角。”

除了纸面监管，政府还紧密依托社区开展管理。在头顿坊，地方干部以“柔性”方式——如开展与渔民共进早餐模式——结合严格执法，实现双重管理。

头顿坊人民委员会主席武宏舜：“截至目前，辖区未出现任何IUU违规案件。我们每周都与中央及市级指挥机构召开会议，评估管理情况，并已举办26场宣传活动，同时与海警第三区和《公理报》联合组织模拟法庭，让渔民直观了解违法后果。通过这些措施，渔民普遍表示绝不再触碰IUU违规行为。”

流动法庭和模拟审判在社区频繁开展。近日，胡志明市人民法院已对两名被告判处有期徒刑6年和9个月，罪名为组织非法出境，并没收全部渔船及相关设备。

胡志明市龙海坊渔民阮文小：“模拟法庭让渔民亲眼看到、亲耳听到案件审理过程。大家最怕的不是罚款，而是被公开审理、名誉受损。名誉高于一切，因此我们完全赞成这样的方式，并承诺绝不再从事非法捕捞。”

自年初以来，相关部门几乎彻底处理所有失联渔船，并已立案侦办9起刑事案件。此举释放出明确信号：绝不能以经济利益换取违法代价。

在海上，海警第三区司令部开展高强度执勤，10余艘舰艇昼夜巡逻，重点监管越南与马来西亚、印度尼西亚接壤海域，为欧委会第五次检查做准备。

海警第三区政委黎文秀上校：“这是关键时期，我们持续密集部署舰艇，加大巡查力度，全力配合全国系统争取解除EC‘黄牌’，树立越南在国际舞台上的良好形象。”

当前，打击IUU行动已进入最为关键、最为激烈的冲刺阶段。从公安、边防、渔检到地方政府，各方同步发力，彰显了越南政府的最高决心。

目标不仅是摘掉“黄牌”，更在于建设透明、负责任、具国际竞争力的现代渔业体系。（完）