越南全力以赴退出反洗钱灰名单

“全力以赴，争取在2年内使越南脱离反洗钱灰名单。”

越南政府副总理黎明慨10月18日上午在反洗钱指导委员会会议上如是强调。黎明慨透露，2023年6月，金融行动特别工作组(FATF)宣布，已将越南列入反洗钱加强检测国家的“灰色名单”。

越南政府已向FATF主席承诺，将在2年内实施FATF规定的行动计划，包括17项行动。

当越南被列入加强检测国家名单时，有关越南经贸、投资和国际合作等方面的国际评估将受到不利影响。

最近，亚太反洗钱组织（APG）已赴越，并同有关部门和国家银行配合采取行动，使越南脱离加强监管名单。

*不利影响

黎明慨表示，要脱离该清单，越南许多从国家层面上采取多项措施。而完善体制机制是最艰难且复杂的工作。

国家银行副行长范进勇指出，这是整个国家的共同任务，并非国家银行自己的任务。

范进勇说，越南经济高度开放，引进大量外资，因此，被列入灰名单这一件事对越南产生重大影响，包括贷款成本和经营成本增加，减少外商对越投资。

此外，越南从国际组织的优惠贷款可能会附加约束条件。这导致越南必须转向商业贷款，降低越南的政治地位，影响越南在国际舞台上的声誉和形象；对外交活动、金融和银行体系产生负面影响等。

范进勇警告，越南将被列入欧盟洗钱高风险国家名单，甚至可能面临被列入黑名单的风险。

2023 年 10 月，越南被列入 FATF 重点虚拟资产服务供应组织的国家名单。

因此，FATF可能要求越南采取优先措施，落实预防和打击与虚拟资产相关的洗钱活动的法律框架。

*需要采取行之有效的措施

越南外交部副部长阮明恒说，履行退出洗钱灰名单的承诺是一个技术性和法律性很强的问题，需要采取实质性措施。阮明恒认为，履行这些承诺和措施，将有助于建立健全的政策和法律环境，从长久上看，将带来许多长期利益，包括改善营商投资环境，提升越南国家形象。

在会议上，各部门代表对《打击治理洗钱、恐怖融资违法犯罪行动计划(2023—2028年)草案；各部门就执行政府总理关于颁布《2021-2025年应对洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资风险国家行动计划》的第941/QD-TTg号决定的解决方案等进行讨论。

*协调联动

黎明慨在会议上作出指示，要求各部门全力以赴采取一切措施，争取在2年内使越南脱离“灰名单”。

黎明慨表示，这一举动还有助于营造有利于打击犯罪，包括腐败犯罪的法律环境。

黎明慨要求国家银行与有关部门按照FATF的建议核查并拟定计划草案，并尽早提请政府总理审议批准。

黎明慨提议有关部门要协调联动，公安部应加强反洗钱调查工作的时效性；检察院、最高人民法院等要与公安部保持密切配合，推动洗钱罪立案，加强对洗钱、恐怖融资刑事案件的审理等。（完）

