越南全力为出口企业排忧纾困

据越南海关总局的数据显示，截止5月15日，越南进出口总值达1186亿美元，同比下降12.8%。这一数字在一定程度上真实反映了当前越南出口产业的现状。行内专家认为，若不及时为出口企业排忧纾困的话，那么所提出的出口增长目标将不易实现。

据统计，截止5月15日，手机和零配件、木头和木制品、电脑电子产品和其零配件等越南主打出口产品的出口额均出现了下降，这将影响到整个经济体的增长目标。

越南经济研究院院长裴光俊说：“6-6.5%的增长率是我们出口行业多年来都能达到的增长水平。所以现在的任务是，一一核查哪个方面出了问题，哪个因素影响这一目标”。

出口增长率下跌的原因不得不提到外部因素。越南经济的开放度很高，达178%，所以世界各大国家的冲突、不稳定性等等，都会直接影响到越南经济。近期，许多行业都在面临原材料价格和运输开支变高等方面的困难。

在越南德国中小型企业协会主席Ludwig Graf Westarp说：越南企业的运营活动对进口原材料的依赖性很高。油气的开支占整个经济体开支总额的3.5%，这促使进口原材料和国内的原材料价格攀升。这些都会直接影响到越南企业。

2023年，越南工贸部提出2023年出口总额同比增长6%和对外贸易保持顺差状态等目标。为了遏制出口下滑，经济专家认为，越南应把工作着力点放在促进出口市场多样化和开拓新兴市场方面。

环球资源首席执行官胡伟说：越南应多参加在新兴市场举行的展览会。这将有助于拓宽越南商品的出口渠道。

与此同时，要注重支持企业实现数字化转型和充分利用自贸协定带来的优势，想方设法提高出口商品的竞争力。

在越南德国中小型企业协会主席Ludwig Graf Westarp表示：不同市场有不同的标准。因此在出口某个市场之前，需要仔细研究其有关的技术壁垒、出口规定等等。若能成功进军欧盟等大市场，越南产品的威望和知名度也会大大提升。

出口企业本身也要想办法降低物流成本，以提高竞争力。在实现出口增长目标征程中，离不开政府的支持。因此，急需越南政府制定出台各项税费减免、下调银行利率等政策，为出口企业排忧纾困，为主打出口产业发展铺平道路。（完）