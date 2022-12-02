越南党国家领导人就江泽民逝世向中国领导人致唁电

获悉原中共中央总书记、原国家主席江泽民同志逝世，2022年12月2日，越共中央总书记阮富仲、国家主席阮春福，政府总理范明政、国会主席王廷惠向中共中央总书记、国家主席习近平，国务院总理李克强，全国人大常委会委员长栗战书和江泽民同志家属致唁电。

唁电强调，江泽民同志是中国党和国家的杰出领导人，为中国革命事业和特色社会主义建设作出了巨大贡献，同时，为越中关系正常化和促进其发展作出了重要贡献。越南党、国家和人民始终珍视并铭记江泽民同志为两党两国关系作出的巨大贡献。

当天，越共中央对外部部长黎怀忠和外交部长裴青山分别向中共中央对外联络部部长刘建超和中共中央政治局委员、国务委员、外交部长王毅致唁电。

12月2日，越南党、国家、政府、国会、越南祖国阵线以及阮富仲总书记、国家主席阮春福、政府总理范明政、国会主席王廷惠个人已向中国驻越南大使馆送来花圈吊唁。

以国家主席阮春福为首的越南党、国家、政府、国会、越南祖国阵线代表团以及范明政总理、中央书记处常务书记武文赏、国会常务副主席陈青敏、外交部长裴青山等前往中国驻越南大使馆悼念江泽民逝世并在吊唁簿上留言。

当天，越共中央政治局委员、中央理论委员会主任、胡志明国家政治学院院长阮春胜也前往中国驻越南大使馆悼念。（完）