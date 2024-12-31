越南党和国家领导赴韩国驻越南大使馆吊唁坠机事故遇难者

12月31日，越共中央委员、政府副总理兼外交部部长裴青山，越共中央委员、国会副主席阮氏青已赴韩国驻越南大使馆吊唁坠机事故遇难者并在大使馆开设的吊唁簿上留言。

12月29日，济州航空公司波音737-800客机执飞的7C2216航班（从泰国曼谷飞往韩国）在着陆时滑出跑道，护栏发生碰撞，随后发生了猛烈的火灾。事故导致179人死亡，仅有两名幸存者，且情况危急。当天，韩国代总统崔相穆宣布进入7天国家哀悼期，悼念坠机事故遇难者。

31日下午，代表越南政府和人民，政府副总理兼外交部部长裴青山已赴韩国驻越南大使馆吊唁坠机事故遇难者并在吊唁簿上留言，向韩国政府和人民，特别是遇难者家属致以最深切的慰问；坚信韩国政府和人民一定将越过这一巨大的痛苦和损失，尽快做好事故善后处置工作，让遇难者家属的生活尽快恢复正常。

31日上午，国会副主席、越韩友好议员小组主席陈氏青代表国会赴韩国驻越南大使馆，吊唁12月29日发生的坠机事故遇难者并在吊唁簿上留言。

韩国驻越南大使崔泳三（Choi Youngsam）对越南党、国家领导已向韩国政府和人民致慰问电并来到大使馆吊唁坠机事故遇难者，在吊唁簿上留言表示感谢；强调，越南党、国家和越南人民的关注和同情将为韩国政府和人民越过这一巨大艰难和损失注入动力。

此前，29日，国家主席梁强、政府总理范明政已就坠机事故向韩国代总统崔相穆致慰问电。国会主席陈青敏向韩国国会主席禹元植致慰问电。

政府副总理兼外交部部长裴青山已向韩国外交部部长Cho Tae Yul致慰问电。（完）