越南党和国家领导人甲辰年春节拜谒胡志明主席陵

值此2024甲辰春节即将来临之际，越共中央委员会、国家主席、国会、政府、越南祖国阵线中央委员会拜谒胡志明主席陵并敬献花圈。

出席仪式的党和国家领导人有：越南国家主席武文赏、政府总理范明政、国会主席王廷惠、书记处常务书、中央组织部部长张氏梅。

前越共中央总书记农德孟；前国家主席阮春福；前国会主席阮文安、阮氏金银等出席仪式。

代表团的花圈飘带上写着“永远铭记胡志明主席的伟大功劳”。

代表团深切缅怀越南伟大领袖、越南共产党和越南人民伟大导师胡志明主席的丰功伟绩，同时表达了崇敬感恩之情。他老人家为越南民族解放、国家统一建设事业奉献了一生。全党、全军、全国人民坚持胡志明主席所选择的道路，创造性地运用胡志明主席的思想，将他老人家留下的革命事业推向新的高度，使越南能与五大洲强国相媲美。

其后，越南党和国家领导人代表团前往河内市北山街的烈士纪念碑前，向各位英烈上香和敬献花圈。花圈飘带上写着“永远铭记各位英烈的丰功伟绩”。

2月7日上午，中央军委、国防部、公安部、河内市市委、河内人民委员会等也拜谒胡志明主席陵墓并敬献花圈，同时来到烈士纪念碑上香，缅怀英烈们。

同一天上午，党和国家领导人代表来到河内梅驿陵园敬献花圈和进香缅怀革命先烈和英雄烈士。（完）