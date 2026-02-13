值此2026丙午年新春佳节之际，2月13日上午，越南共产党中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会代表团前往胡志明主席陵敬献花圈，并入陵瞻仰胡志明主席遗容。



出席活动的有越共中央政治局委员、中央委员会总书记苏林；国家主席梁强；政府总理范明政；中央政治局委员、国会主席陈青敏；中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀；中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀。



原越共中央总书记农德孟，原国会主席阮生雄、阮氏金银一同出席瞻仰仪式。各位越共中央政治局委员、中央书记处书记、国家副主席、国会副主席、政府副总理以及众多现任与原任党、国家领导人，中央各部委、行业、团体领导等也出席了瞻仰仪式。

越南党和国家领导人春节前入陵瞻仰胡志明主席遗容。图自越通社

怀着无限感激之情，代表团虔诚缅怀越南党和民族的伟大领袖、敬爱的导师——胡志明主席的丰功伟绩。他毕生奉献于民族解放、国家统一以及建设独立、统一的越南祖国的事业。越南全党、全民、全军决心坚持胡志明主席选择的道路，努力创造性运用他的思想，将他所开创的革命事业推向新的高度，与五洲强国并驾齐驱。



其后，中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会代表团前往河内北山路烈士纪念碑，向英雄烈士敬献花圈并上香缅怀。



同日上午，中央军委与国防部代表团；中央公安党委与公安部代表团；河内市委、市人民议会、市人民委员会代表团等也前往胡志明主席陵敬献花圈、瞻仰遗容，并向英雄烈士敬献花圈。



2月13日上午，党和国家领导人代表团还前往河内梅驿公墓，向革命先辈和英雄烈士敬献花圈、上香致敬。（完）