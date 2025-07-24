越南党和国家领导人敬香缅怀英烈并瞻仰胡志明主席遗容

出席仪式的有越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政，中央书记处常务书记陈锦秀，越南祖国阵线中央委员会主席杜文战以及党和国家各位原领导。



在庄严肃穆、充满敬意的氛围中，各位代表深切缅怀为民族解放、国家统一、社会主义事业及崇高国际义务而英勇战斗、英勇牺牲的英烈——祖国的优秀儿女。代表团敬献的花圈缎带上写着：“永远铭记英烈的功勋”。



越南党和国家领导人瞻仰胡志明主席遗容。图自越通社

在党的革命征程中，怀抱着“没有什么比独立自由更可贵”的信念与“为祖国决生而决死”的精神，一代又一代越南人勇敢奔赴战场，为国家建设与保卫事业、为人民的和平与幸福而无私奋斗、英勇牺牲。



78年来，越南党、国家和全社会高度重视“知恩图报”活动，关心照顾伤残军人、烈属和有功人员。这些活动广受欢迎，已成为越南文化生活中的一道人文风景线，为巩固和增强民族大团结、提升爱国精神与社会责任感、弘扬和培育每一位越南人心中的仁爱价值作出了重要贡献。



随后，党和国家领导人代表团前往胡志明主席陵敬献花圈并瞻仰胡主席遗容。代表团敬献的花圈缎带上写着：“永远铭记伟大胡志明主席的功劳”。



同日上午，中央军委—国防部，中央公安党委—公安部，内务部，河内市委、市人民议会、市人民委员会、市祖国阵线委员会等代表团也来到北山街英烈纪念碑敬献花圈，缅怀英烈，并入陵瞻仰胡志明主席遗容。（完）