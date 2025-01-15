越南党和国家领导人开展春节前走访慰问活动

*1月14日上午，越共中央政治局委员、政府常务副总理阮和平出席广义省“春节团聚，感谢党恩”活动和走访慰问广义省前领导人、部分企业和革命时期有功者。

在“春节团聚，感谢党恩”活动上，越南党和国家领导人和越南总工会为工人和劳动者赠送了3000份礼物，总价值为19亿越盾。广义省劳动联合会支持建造35栋“工会爱心之屋”，同时向工人、干部职工赠送1200份春节礼物及5500张免费购物券，用于在2025年“工会春节集市”购买商品，总价值超过35亿越盾。

阮和平副总理在活动上向工人和劳动者致以春节祝福，并鼓励大家继续为经济社会发展做出贡献。

随后，阮和平副总理拜会了广义省历届领导人并致以新春祝福。

政府常务副总理阮和平前往位于平山县平东乡的和发榕桔钢铁股份公司，以及位于平山县平顺乡的越南斗山重工业有限公司（Doosan）开展春节走访慰问活动；走访慰问居住广义市义路坊的越南英雄母亲范氏勴，并送上春节礼品。

*同日，国家副主席武氏映春出席了西原机动警察团2025年乙巳春节迎新典礼，并听取了该团2024年工作成果报告。

武氏映春在活动上高度评价警察团在保障国家安全特别是西原战略地区稳定方面的重要作用，同时向西原机动警察团致以新春祝福。

武氏映春副主席建议西原机动警察团应继续创新训练工作，紧密结合实际情况和形势要求，以确保机动警察部队在国家安全保障工作中能够高效应对各种复杂局面。

值此之际，武氏映春副主席向西原机动警察团官兵送上纪念品，并在警察团驻地种下了纪念树。

*同日，越南国会副主席阮克定率领中央代表团前往宁平省开展春节慰问活动。

在嘉远县嘉云工业区的恒大国际有限公司，阮克定副主席看望并慰问了政策优待家庭、贫困和相对贫困家庭、困难工人和劳动者，送上新春祝福和慰问品。

同日，阮克定副主席率工作代表团前往嘉远县，探望慰问了嘉远县一户贫困家庭和一户优待家庭，并送上春节礼品和新春祝福，表达深切关怀与鼓励。（完）