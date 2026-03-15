越南党和国家领导人在河内各投票区参加投票

越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀在河内市春顶坊第7投票区投票 。图/越通社

3月15日上午，在全国选民共同迎来选举日之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记以及党和国家、越南祖国阵线领导人在河内市多个投票区参加投票，选举第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表。

在河内市春顶坊第7投票区（第2选举单位），越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀与越共中央书记处书记、政府副总理范氏青茶参加投票，依法履行公民权利和义务。第十三届越共中央政治局委员、中央理论委员会主席阮春胜，越共中央委员、越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长何氏娥以及当地1171名选民一同参加投票。

国防部长潘文江大将参加投票 图自越通社

在巴亭坊第14投票区，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长潘文江大将出席选举开幕式并参加投票。随后，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆上将以及国防部现任和原领导、革命老干部等也参加投票。

在大某（Đại Mỗ）坊第16投票区，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决与近1600名选民一同投票。

在讲武坊第11投票区（第4选举单位），越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠参加投票。政府副总理黎成龙以及当地干部和广大选民也在该投票区行使选举权。

在青春坊第4投票区，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明勋与1542名选民共同参加投票。

政府常务副总理参加投票 图自越通社

当日7时整，政府常务副总理、国家选举委员会副主席阮和平与政府副总理陈红河在福利坊第7投票区参加投票，该投票区共有3400余名选民。

在玉河坊第21投票区，越共中央政治局原委员、中央书记处原常务书记陈国旺，国会副主席阮德海和政府副总理梅文政出席开幕式并参加投票。玉河坊共有选民55990人。

此外，政府副总理裴青山在慈廉坊第23投票区参加投票；越共中央委员、国会副主席阮克定在纸桥坊第16投票区参加投票。



每一张选票都承载着选民对国家发展的信任





第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举是越南的重要政治事件，正值全党、全军和全国人民推进改革发展、迈向民族发展新阶段的重要时期。通过选举产生的新一届代表，将在建设社会主义法治国家、推动经济社会发展方面发挥重要作用。

基层选民表示，参加投票既是权利，也是责任。



选举是国家的重要政治活动，是凝聚民族团结和国家发展愿景的重要契机。每一张选票都承载着选民的信任与责任，为国家繁荣发展贡献力量。

居民区选举小组组长阮仲潘

青春坊选民裴玉石表示，希望当选的国会代表和各级人民议会代表德才兼备且具有战略视野，为国家发展作出贡献，并更加贴近民生，关注教育、医疗等社会政策。

自候选人名单公布以来，当地居民积极了解候选人信息，因此在选举日能够认真作出选择，选出真正代表人民意愿的代表。 玉河坊第16投票区高龄选民代表黎金传

该投票区最年轻选民代表杜怀安表示，希望新一届代表能够反映人民心声，为推动国家发展和民族振兴贡献力量。（完）