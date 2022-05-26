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越南党和国家领导人同第十五届国会少数族代表举行见面会
与少数民族有关的政策在越南社会主义共和国的所有宪法中得到确认。特别是近年来，许多针对少数民族地区和山区经济社会发展的方针政策陆续出台，少数民族的物质和精神生活逐步得到改善，改变了少数民族地区和山区的面貌。
国会主席强调，有关政策与法律的制定、修改和补充等工作必须符合实际情况，并满足加强投资、优先发展民族地区、山区和边境地区的要求；特别关注发展生产、改善生活、发展教育卫生、提高人民群众知识水平、提高人力资源素质、提高基层干部和少数民族干部素质的相关政策，以及职业培训、创造就业机会、社会保障、可持续发展的相关政策；将经济社会发展与生态环境保护、国防安全保障相结合。从而推动新农村建设，为工业化和现代化进程创造物质基础；维护和弘扬越南民族社区的优良传统与文化特征等。
代表第15届国会89名少数民族代表，来自茶荣省国会代表团的高棉族代表石福平（Thạch Phước Bình），山罗省国会代表团的老挝族代表黄氏对（Hoàng Thị Đôi）等分享了各自地方的经济、社会、文化、教育和卫生等领域的发展成果。
各位国会少数民族代表表示，将不断学习，提高自身素质，定期与选民保持联系，代表人民群众的意愿和正当利益；根据少数民族的愿望，向主管部门提出建议。同时，注意当地国防安全和社会秩序的保障工作，尤其是边境、海岛等重点地区的国防安全和社会治安工作，同全国国会代表为继续提高国会的工作质量与效益作出贡献。 （完）