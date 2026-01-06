越南党和国家领导人及历届国会代表瞻仰胡志明主席陵并敬献花圈

越共中央政治局委员、越共中央总书记苏林，越南国家主席梁强，越南政府总理范明政，越南国会主席陈青敏，越共中央书记处常务书记陈锦秀出席该仪式。



参加仪式的还有：原越共中央总书记农德孟；原国家主席阮明哲、张晋创；原国会主席阮氏金银；以及党和国家现任与历任领导、政治局委员、中央书记处书记、政府副总理、国会副主席等。



怀着无限的感恩之情，代表团向胡志明主席致以崇高敬意，深切缅怀他老人家为党和民族的革命事业建立的不朽功勋。胡志明主席将自己的一生奉献给了民族解放、国家统一以及建设一个独立、自由、幸福的越南祖国。花圈缎带上写着：“世世代代铭记伟大的胡志明主席”。



党和国家领导人代表团及历届国会代表代表团前往北山街烈士纪念碑敬献花圈并上香，深切缅怀为民族独立、人民幸福而英勇牺牲的革命先烈。图自越通社

80年前的1946年1月6日，是越南历史上的一个重要里程碑。越南人民首次通过普选直接行使当家作主的权利，选举产生国会。这次全国大选的胜利，不仅彰显了越南民主共和国的民主进步性质，也充分体现了越南共产党和伟大领袖胡志明主席高瞻远瞩的革命战略思维，为建设一个“属于人民、来自人民、为人民服务”的国家政权奠定了基石。



自1946年首次大选以来，越南已成功举行15届国会选举。然而，胡志明主席在第一届国会选举筹备与组织过程中留下的深刻教诲和印记，至今仍深深镌刻在千百万越南人民的心中。



胡志明主席当年的指示、法令及亲身实践，至今仍具有重要的指导价值，为后世开展选举工作、建设与越南社会主义共和国最高国家权力机关地位相匹配的国会留下了宝贵经验。



代表团肃立默哀，追思那些为民族解放事业和祖国独立自由献出生命的优秀儿女。花圈缎带上写着：“世世代代铭记革命英烈”。



*同日上午，首次全国大选80周年国家级纪念大会在越南国会大厦大会堂（延鸿会议厅）隆重举行。越共中央总书记苏林以及党和国家现任、历任领导人出席了大会。（完）