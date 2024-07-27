越南党和国家领导人上香怀念英雄烈士 拜谒胡志明主席陵墓

出席纪念仪式的越共中央政治局委员有国家主席苏林，政府总理范明政，国会主席陈青敏，书记处常务书记梁强，中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战。 前越共中央总书记农德孟，前国会主席阮生雄、阮氏金银、王廷惠等出席该活动。



怀着无限的感激，代表团的各位代表鞠躬缅怀各位英雄烈士——为民族解放、国家统一，为祖国独立、自由，为人民幸福的斗争事业而英勇牺牲的优秀儿女。代表团的花圈飘带上写道：“永远铭记各位英雄烈士的功劳”。



在保卫国家和建设国家的斗争中，数以百万计的民族优秀儿女奉献了自己的青春年华、为祖国而英勇牺牲。越南人民将永远铭记各位英雄烈士的功劳。



其后，越南党和国家高级代表团拜谒胡志明主席陵墓、并敬献花圈、瞻仰他老人家遗容。代表团的花圈飘带上写着：“永远铭记胡志明主席的伟大功劳”。



代表们表示无限感激，怀念他老人家为越南党和民族革命事业所立下的伟大功勋。他老人家把自己的一生献给人民和国家，带领党和人民取得了光荣的胜利。



同一天上午，越共中央军事委员会—国防部；公安中央党委—公安部；越南劳动部荣军与社会部；河内市委、市人民委员会、市人民议会、市祖国阵线委员会等许多代表团来到河内市北山街英雄烈士纪念碑敬献花圈，缅怀各位英雄烈士，并拜谒胡志明主席陵墓。（完）