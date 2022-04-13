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越南党、国家领导人就老挝和柬埔寨传统新年致贺信
越南党、国家和越南人民对越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系日益发展并走向深入，在各个领域上取得实效，为各自国家革新、建设和保卫事业作出积极贡献充满信心。
越南党、国家和越南人民始终铭记老挝党、国家和人民给予越南党、国家和人民的巨大支持和帮助；愿竭尽全力同老挝党、国家和人民一道，共同维护和推动越老特殊团结的发展，造福两国人民，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。
阮富仲总书记在写给柬埔寨人民党主席、政府首相洪森的贺信中向柬埔寨首相洪森、柬埔寨其他领导人和柬埔寨人民致以节日祝福；高度评价柬埔寨在对内和对外领域所取得的巨大且重要的成就，尤其是在疫情防控工作和落实社会经济发展任务中所取得的重要成果。
越南党、国家和越南人民相信在柬埔寨人民党的英明领导下，柬埔寨人民将继续在国家建设和发展事业中取得新的更大成就，成功担任2022年东盟主席国等。
越南党、国家和越南人民为越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的合作关系日益深入发展，为两国人民带来切实利益，为地区和世界和平、稳定、合作与发展作出积极贡献等感到高兴。
值此机会，阮富仲总书记向柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼送去贺卡和花篮。
越南国家主席阮春福向老挝革命党总书记、总理通伦和柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼送去贺信、贺卡和花篮。
越南政府总理范明政向老挝总理潘坎·维帕万和柬埔寨首相洪森送去贺信、贺卡和花篮。
国会主席王廷惠向老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉、参议院主席赛冲和柬埔寨王国国会主席韩桑林送去贺信和花篮。
越共中央政治局委员、书记处常务书记武文赏，越共中央委员、中央对外部部长黎淮忠，越南外交部部长裴青山向老挝和柬埔寨其他领导人致贺信和送上花篮。（完）