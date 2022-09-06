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越南党、国家领导人出席黎鸿峰总书记诞辰120周年纪念活动
经过多年轰轰烈烈的革命活动，1940年，黎鸿峰同志第二次被法国殖民逮捕，然后被送进西贡一所监狱，被判5年有期徒刑并被送往昆岛监狱服刑。就在这里，经过多个月被敌人残酷用刑导致健康状况严重恶化之后，黎鸿峰同志于1942年9月6日逝世。
黎鸿峰同志临牺牲时给战友们留言：“拜托你们帮我向党汇报，直到生命的最终时刻，我黎鸿峰始终对革命的辉煌胜利充满信心”。
乂安省省委书记蔡青贵发表演讲回顾了黎鸿峰总书记的革命生涯，并呼吁各级党委、政府和人民积极学习借鉴黎鸿峰同志的榜样。
*9月6日上午，阮春福主席一行前往乂安省南坛县金莲特殊国家遗址敬香，缅怀胡志明主席。
*当天下午，阮春福一行在全国4000余名冲锋陷阵青年的烈士纪念碑，以及在河静省董禄三岔路口英勇牺牲的10名女冲锋陷阵青年墓地敬香和敬献花圈.
*此前，9月5日下午，阮春福一行走访慰问乂安省优抚家庭。
*其后，阮春福主席造访乂安省兴源县越南新加坡工业园区（VSIP）。该工业园区是VSIP集团在越南的第一个工业园区，占地面积750公顷。据悉，目前该工业园区的入驻率达到80%，解决1.5万人的就业问题。预计到2026年该工业园区将为5万名工人提供就业岗位。（完）