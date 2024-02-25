越南充分挖掘海上风电制氢优势

海上风电制氢凭借零碳排放、能源转换效率高等优势，逐渐成为各国能源转型的优先解决方案。这也是越南实现2050年净零排放目标的有效途径之一。

越南工贸部副部长阮生日新表示，截至2023年初，世界上40多个国家出台了氢能战略和财政支持政策，以发展氢能产业。其中，欧盟的目标是到2050年将氢能在能源结构中的占比提高到13%至14%，日本和韩国的目标分别为10%和33%。

在越南，越共中央政治局2020年2月发布了有关到2030年国家能源发展战略方向和展望2045年的第55号决议（55-NQ/TW）；越南政府总理2023年7月发布了第893号决定（893/QĐ-TTg），批准2021~2030年国家能源总体规划和展望2050年。

越南工贸部正在征求各方意见，以制定“氢气生产，天然气发电和海上风电项目实施战略（草案）”。根据《至2030年越南氢能生产战略和展望2050年（草案）》，越南将在具有潜力的领域推动氢能生产和氢基燃料发展，以形成从氢气生产到储存、运输、分配和使用，较为完整的氢能产业生态系统。力争到2050年利用可再生能源和其他碳捕获工艺实现氢气年产量达到1000万至2000万吨。

该草案还提出了氢能产业生态系统的发展方向，包括氢的生产、使用和储存、运输、分配的基础设施，力争2030年可再生能源和其他过程的制氢量达到10万至50万左右，2050年能够掌握氢能生产和使用技术。

据越南石油研究所（VPI）预测，到2025年，清洁氢生产成本仍然很高，因此应加快落实政府各项扶持政策，确保清洁氢的竞争能力。

具体的是，氢能产业扶持政策应关注降低投资者的风险，将氢能纳入国家能源规划中，为氢能发展奠定法律基础。同时实施税收优惠政策，制定标准、技术和安全法规，确保氢能价值链的同步发展。

此外，氢能产业扶持政策需要创造国民经济对氢的使用需求，例如：对服务于氢价值链发展的基础设施开发项目提供财政支持、征收二氧化碳税以提高清洁氢竞争力等。

凭借在清洁氢发展方面的生产网络和供应链优势，越南石油与天然气集团（PVN）积极参与了氢能发展战略的策划工作。通过长期的科研计划，PVN重点研究应用氢气生产、运输、储存等工作中的新技术，为参与氢能生产和经营活动做好准备。

在氢气使用方面，PVN的石化炼油厂和氮肥厂是使用绿色氢的直接客户，逐步取代当前的灰色氢。凭借在海上油气开采和运营项目方面的丰富经验，PVN及其成员单位越南石油技术服务股份公司（PTSC）正在实施系列海上风电项目，为发展绿色氢能创造良好的前提条件。（完）