越南借助2026年欧洲防务展深化国防工业合作

越南驻法国大使郑德海参加了代表团相关活动。

欧洲防务展每两年定期举办一次。今年有来自近100个国家的300多个官方代表团和来自60多个国家的近2000家国防企业出席。

出席此次防务展是越南继续落实融入国际主张、扩大国防对外关系、利用新科技成果服务军队现代化建设的机会。这也是介绍越南国防工业能力、推广预计于今年12月在河内举行的2026年越南国际防务展的契机。

在防务展框架内，阮长胜上将和工作代表团参观了多个国家的国防展区，并与空客、UNAC等法国大型国防集团和企业进行了工作座谈。交流内容聚焦于军事技术装备发展趋势、先进防务技术及服务于现代作战的解决方案。

在各场会晤中，越方建议加强在技术转让、人力资源培训、技术支持和国防工业发展等领域的合作；鼓励各企业在双方优势与需求基础上研究与越南国防工业单位合作的可能性。同时，邀请各合作伙伴参加2026年越南国际防务展。

同日，越南国防部代表团还参观了参加防务展的越南企业Gremsy公司的展位。越南企业出现在世界领先的防务活动之一，表明其创新能力日益提高，并有能力更深入地参与全球国防工业价值链。

除专业活动外，代表团还开展了服务于2026年越南国际防务展的推广活动；与欧洲国际陆军武器展组委会及多家国际防务企业进行了工作会谈，交流组织、运作和推广活动的经验。

借此机会，阮长胜上将出席了由法国武装部队与退伍军人部长为各代表团团长举行的招待会，并与法国军队领导进行了会晤。法方高度评价越南代表团出席2026年欧洲防务展，并表示希望继续推动双边防务合作。

出席2026年欧洲防务展有助于加强与国际伙伴的联系，扩大研究、生产和技术转让的合作机会，同时推广越南国防工业正朝着现代化、自主化和国际融入方向发展的形象。

此前，6月14日，代表团前往越南驻法国大使馆，并在大使馆内向胡志明主席敬香缅怀。（完）