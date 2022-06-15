越南信贷增长率超17%

越南国家银行

副行长陶明秀6月15日上午在2022年上半年银行业新闻发布会上表示，截止6月9日，信贷增长率同2021年底信贷增长率相比增长了8.15%，同比增长17.09%，顺应更加积极的经济走势。

陶明秀表示，今年上半年，信贷、货币政策逐步适应新常态，着力为加大信贷投放力度创造便利条件。2022年初，国家银行已作出指导，引导信贷投向生产经营和重点领域，并加强对高风险领域的

信贷

管控。

陶明秀说，今后，良好的信贷增长以及一揽子经济刺激计划将形成共鸣，为经济复苏和发展提供良好支撑。

对于重组债务余额，越南国家银行于2021年4月2日发布关于金融机构、外国银行分行颁布有关信贷机构和外国银行分行进行债务偿还期限重组、免减利息和费用、保持贷款人等级分类不变，以支持受疫情影响客户的第01/2020/TT-NHNN号通知下发以来，实际重组后的融资余额为695万亿越盾，受益客户多达110万个，保持近49万个客户的贷款人等级分类不变，融资余额达近91万亿越盾。贷款利率减免余额达近18万亿越盾，受益客户多达16.6万名。

陶明秀说，今后，越南将面临重重困难，其中包括通胀带来的困难。目前，世界发达经济体正面临巨大的通胀压力，各国央行大幅加息抑制高通胀成大势所趋。全球金融市场动荡或将对越南产生巨大影响，因为越南经济的开放度较高。

陶明秀透露，

越南

国家银行将严格按照政府的指示促进社会经济复苏计划的各项目标落实，密切关注国内外市场的走势以及疫情形势，同步配套采取灵活的货币政策、财政政策和其他宏观调控政策，力求抑制通胀，着力稳定宏观经济大盘，为经济复苏进程提供支持，不断适应市场变化。（完）