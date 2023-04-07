越南信息传媒部：继续实行手机卡实名制 处理Tiktok的违法违规行为

4月6日下午，越南信息传媒部在河内举行新闻发布会，介绍2023年第一季度的情况和部署该部今后重点工作的实施计划。手机卡实名制、电信“垃圾”、信息安全等受到新闻舆论关注的内容均得到了一一解答。

*社交平台 TikTok 上出现许多违规内容

在新闻发布会上，越南信息传媒部公布了越南跨境平台的许多违规行为。此前，该部明确指出了脸书、油管和谷歌的违规行为。 从2019年至今，新的社交平台TikTok也出现了许多违规行为。

越南信息传媒部广播电视和电子信息局局长黎光自由表示，过去TikTok平台的内容纯粹是娱乐性的。但从2022年开始，Tiktok平台上出现了抹黑党和国家的内容。与此同时，许多有害内容在 TikTok 上扩散蔓延，对越南儿童产生了许多不利的影响。

黎光自由强调，“TikTok上的内容非常容易让人上瘾，并不断制造有害趋势。 TikTok上的有害内容也很容易形成潮流，从而对年轻人和用户造成不良的影响”。

黎光自由就 TikTok 上的违规行为，特别是 TikTok 上有害、恶意和诽谤内容的危害性表示，TikTok 上的违规内容为假新闻传播创造了有利的环境，造成经济损失和社会不稳定。此外，该平台鼓吹年轻人模仿和追随不良风气，误导了年轻人的价值观和生活方式，并破坏了民族的文化价值观。

面对上述情况，越南信通传媒部表示，将要求跨境服务提供商应按照主管部门的要求防范并删除违法违规信息。信息传媒部计划于2023年5月对 TikTok 进行检查，以确保该平台在越南运营期间遵守越南的法律。

*实行手机号码实名制

2023年3月，越南通信传媒部已指示电信运营商继续按规定采取措施实行手机实名制工作，对用户资料真实性进行验证审核，确保信息充足、正确无误。

越南信息传媒部电信局表示，截至3月30日，实名登记的手机号码为199万个, 约180万个手机号码未实名登记。从今年4月1日起，未实名登记的手机号码将被单向停机。

在3月31日后，实名登记信息错误的手机号码将被单向停机。4月15日，未实名登记的电话号码将被双向停机。从5月15日，未实名登记的手机号码将被收回。

*彻底解决“电信”垃圾问题

2023年4月，越南信息传媒部将继续编制《电子交易法》（修正案）、《电信法》（修正案）草案内容，并提请政府总理审议批准。

越南通信传媒部将制定解决方案，指导协调电信企业彻底解决电信“垃圾”问题；落实2023年国家数字化转型工作计划等。

在新闻和出版领域，信息传媒部继续整治杂志报纸化、社交网“新闻化”、新闻私有化等问题。

据越南信息传媒部的报告，2023 年 3 月，越南信息传媒行业的收入约达325.565万 亿越盾，环比增长 30%。2023年一季度数字经济增速为13.6%，同比增长了3.99个百分点。2023年一季度数字经济占GDP比重为14.62%等。（完）