越南保持新加坡第三大大米供应国地位

2025年上半年，新加坡从越南进口的大米产品（HS编码1006）总额达6090万新元（约合3.3亿元人民币），同比下降17.1%，占新加坡大米进口总量的24.5%。越南农业与环境部报告显示，2025年上半年越南大米出口均价约为517.5美元/吨，较2024年同期下降18.4%。



白米（10063099）是越南对新加坡出口额最高的大米品类，2025年上半年达3860万新元，同比增长11.9%，市场份额29.6%。新加坡企业管理局数据显示，白米是新加坡进口来源最多元化的品类（超20个供应国），但越南在该品类市场份额仍稳居第二，仅次于印度（6090万新元，占46.7%）。



除白米外，越南对新加坡出口额较高的还有碾磨/去壳香米（10063070）和糯米（10063030）两类，上半年进口额分别为1550万美元和470万美元，在新加坡进口市场份额分别达57%和61%。



越南驻新加坡商务处数据显示，2025年上半年新加坡大米进口总额约2.489亿新元，同比增长10.8%。该机构分析认为，在进口市场规模保持稳定的情况下，越南大米将持续面临来自印度、泰国和日本同类产品的激烈竞争。新加坡政府提议与越南签署大米双边贸易协定，或将有助于稳定未来对新加坡的大米出口。(完)

越通社