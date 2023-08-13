越南保护国家公园生态系统 拯救濒临灭绝的赤颈鹤印支亚种

国际自然保护联盟（IUCN）将赤颈鹤印支亚种列为濒危物种红色名录濒危物种。赤颈鹤共有3个亚种，包括赤颈鹤指名亚种（即印度赤颈鹤）、赤颈鹤印支亚种和赤颈鹤澳大利亚亚种。赤颈鹤印支亚种分布在缅甸、泰国、柬埔寨和越南，是这三个亚种中数量最少的。

10年来，柬埔寨和越南的野生赤颈鹤印支亚种数量迅速下降，从2010年的850只减少到2022年160只以下。

越南鸟栖（Tràm Chim）国家公园曾经是旱季赤颈鹤印支亚种来觅食的地方。然而，来到鸟栖国家公园的赤颈鹤印支亚种数量严重减少，2017年只有3只赤颈鹤印支亚种，2018年有9只，2019年有11只。到2020年，不再有赤颈鹤印支亚种返回该国家公园，2021年只有3只赤颈鹤印支亚种返回鸟栖国家公园。从2021年至今再无归来。

鸟栖国家公园国际合作研究处处长阮黄明海认为，对同塔梅地区乃至九龙江三角洲人民而言，赤颈鹤印支亚种不仅在生态方面具有重要意义，而且具有文化价值。

同塔省政府和鸟栖国家公园意识到保护和恢复这种濒临灭绝的珍贵鸟类的重要性。

胡志明市国家大学下属自然科学大学讲师阮怀抱认为，目前赤颈鹤印支亚种数量的下降可以证实这种鸟类在九龙江三角洲乃至越南正处于灭绝的边缘。其主要原因是湄公河流域（包括老挝和柬埔寨）赤颈鹤印支亚种栖息地破坏。

他强调，当赤颈鹤印支亚种不再出现，就证明该湿地的环境已经退化，生物多样性已减少。

针对此情况，同塔省政府开展了鸟栖国家公园赤颈鹤印支亚种保护与恢复项目，为恢复赤颈鹤印支亚种乃至其他生物的栖息地做出贡献。

阮黄明海透露，同塔省人民委员会与越南动物园协会（VZA）、国际鹤类协会（ICF）和泰国动物园组织（ZPOT）配合展开赤颈鹤印支亚种保护和发展项目，旨在恢复赤颈鹤的数量。该项目的目标在于通过饲养和放归赤颈鹤来保护和发展鸟栖公园的赤颈鹤印支亚种群，力争将 150 只鹤放归野外，至少有 100 只能幸存，总经费920亿越盾（约合2838万人民币）。（完）