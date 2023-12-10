越南促进绿色能源转型

能源领域的绿色转型正逐渐成为世界主流趋势，也是越南当前首要任务之一。越南也是太阳能、风电、生物质发电、海浪发电和生物燃气等新型可再生能源投资潜力较大的国家。

各专家认为，为充分利用现有潜力，越南应出台相关政策，鼓励开拓可再生能源的市场，采用新技术，同时在所有重要领域使用可再生能源。

当今世界仍然主要依赖石油、煤炭和天然气等传统能源。传统能源不仅造成严重的环境污染，而且逐渐枯竭，对未来能源稳定供应造成威胁。 因此，向清洁能源（包括太阳能和风能等可再生能源）的过渡提供不损害环境的可持续解决方案。

近年来，越南能源工业在勘探、开采、生产、传输、分配和进出口等阶段均强劲发展。特别是，越南对能源的需求也迅速增加。2001~2010年，越南能源需求增长率年均达10%，2011年至今年均约达7%。而2001~2010 年电力需求年均增长13%， 2011 年至今年均增长近 10%。2010年，能源产业温室气体排放量约占越南温室气体排放总量的63%，2020年约占67.7%，预计2030年和2050年分别占73.1%和79.7%。

因此，鼓励可再生能源发展是确保能源安全，履行越南对未来发展绿色能源和减少温室气体排放目标承诺的重要措施。

越南在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP 26）上承诺在本世纪中叶实现完全脱碳的目标，使越南成为外国公司对可再生能源基础设施的投资乐土。

在能源转型过程中，技术发挥着重要作用。 因此，技术创新是各国、集团和企业成功从传统能源向清洁能源转型的必然趋势。（完）