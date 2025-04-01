越南促进打击人口贩卖和非法移民的国际合作

3月31日，在英国伦敦边境安全峰会间隙，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将分别同英国内政大臣和法国内政部部长举行会谈；与多个国家执法机构领导人举行双边会晤。



越通社驻伦敦记者报道，与英国内政大臣伊薇特·库珀（Yvette Cooper）举行会谈时，双方一致认为，越南公安部同英国内政部在移民、出入境管理、核查与调查涉及两国公民的人口贩卖和非法移民犯罪等问题上保持密切合作；有效配合落实移民、预防和打击人口贩卖相关合作协议；成功召开三次越英移民与出入境副部长级对话。



双方同意继续加强年度各级别代表团互访，促进两部之间合作；积极落实所签署的《关于预防和打击人口贩卖合作的谅解备忘录》《关于分享出入境信息的谅解备忘录》和《关于移民问题的谅解备忘录》等合作文件。



会谈结束时，梁三光与伊薇特·库珀签署两部预防和打击人口贩卖行动计划。

在梁三光与法国内政部长布鲁诺-勒泰罗（Bruno Retailleau）举行会谈时，双方认为，近年来，在两国良好关系的基础上，越南公安部与法国内政部合作关系取得许多积极成果。



双方强调，按照各自规定加快完善《出入境合作谅解备忘录》和《政府间关于接收非法居留公民的谅解备忘录》草案的有关手续；支持对参加联合国维和警察部队的越南公安部干部进行培训。



在此框架下，梁三光与英国边境管理局局长和西班牙、爱尔兰等国家执法领导人举行双边会晤，进一步具体化与各国在安全和执法领域的全面战略合作框架。各方强调不允许任何组织或个人利用该地区危害对方国家的安全。



此前，梁山光大将一行造访越南驻英国大使馆。（完）