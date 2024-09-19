越南促进国际合作 改善移民工的卫生服务

越南卫生部副部长阮知识说，双方为保障移民健康积极开展了合作，尤其是提高对移民健康的认识，加强跨境结核病控制合作，通过关于移民和移民健康的区域性研讨会支持加强区域合作等。



越南目前是主要的劳动力输出国之一。据2023年的统计数据显示，约有15.5万名越南劳动者出国务工，占进入市场的新增劳动力近三分之一。



与多个东盟国家一样，越南面临着许多卫生挑战，如传染病、职业健康安全风险、心理健康、心脏病、糖尿病等。艾滋病、结核病和疟疾等传染病仍然是严重的威胁。



国际移民组织驻越南首席代表朴美亨（Park Mi-Hyung）强调，越南卫生部与国际移民组织对于确保移民的健康和提高其生活质量发挥着重要作用，符合于《安全、有序和正常移民全球契约》（GCM）和可持续发展目标（SDGs）。



朴美亨指出，“在全球移民人数增加的背景下，合作与伙伴关系是改善移民健康和生活质量的关键。健康的移民将为社区的发展做出积极贡献。”



该谅解备忘录将成为加强越南与国际移民组织卫生领域伙伴关系的基础。作为联合国安全移民的主导机构的国际移民组织继续与越南政府，特别是卫生部开展长期战略合作，以确保移民的健康和生活质量。（完）

越通社