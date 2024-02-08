越南侨胞 ——实现国家繁荣昌盛的重要参与者和推动者

根据海外越南人国家委员会的估计，在600万名越南侨胞中，大学以上学历的人数约占10％，相当于60万人。在尖端行业、现代科学等重要行业都有越裔专家的参加，他们在科研活动留下值得骄傲的烙印。

伦敦大学学院高级材料系的高级教师范明山博士正在带领一支科研小组，针对航空、太空和新能源等先进材料开展科研攻关。在特殊材料科研活动中贡献力量、取得出色成就。

伦敦大学学院高级材料系高级教师 范明山博士表示：“我们的科研团队主要研究先进材料，特别是在苛刻条件、安全性要求高等环境下采用的材料，类似于制作飞机发动机的材料以及航空航天和汽车领域所采用的材料。最近，我们还与各家医院的合作，研发医疗设备需要的新材料。”

年轻、优秀的越桥正在为祖家乡争光、为所在国经济社会发展不断做出重要贡献。当选2017-2022年任期法国国民议会议员的越裔法国人史蒂芬妮·杜就是一个例子。凭借攀上学习高峰的渴望、自我肯定和自我完善的精神，出生在越南的史蒂芬妮·杜已做出不懈努力，并在业绩中取得傲人的成就。她的努力获得法国总统马克龙的高度赞赏。

法国国民议会议员史蒂芬妮·杜说：“作为法国国民议会首位亚裔议员，我希望能成为鼓舞年轻一代敢于追求梦想的引领者，勇于挑战自我并战胜挑战，不仅为法国贡献力量，也为越南家乡作出贡献。”

实际上，多年来，越南侨胞力量已为促进知识迁移、推动科技进步、引进外部资源等做出重要贡献。

越共中央政治局有关海外越南人侨务工作决议至今已颁发20年。该决议的颁发对侨务工作实施提供法律依据，使其迈出新的发展步伐。

在当今全球化进程大规模拓展，以及我国深广融入国际社会的背景下，海外越侨力量正在不断壮大，并且世界知识力量中日益扮演重要角色。他们也就是越南国家的宝贵资源，是推动实现国家繁荣昌盛的积极参与者和推动者。（完）