越南佛教协会第九次全国代表大会：团结与和谐，打造越南佛教美好形象

大会将对佛教协会2017-2022年任期取得的成就进行总结和评估，制定2022-2027年佛事活动方向和佛教协会发展战略任务。大会前夕，越南佛教协会中央副秘书长兼二办主任释慧通和尚接受了越通社记者的采访。关于越南佛教协会上一任期取得的突出成就，释慧通和尚强调，可以说，本着越南佛教协会的团结和谐精神和高度决心，上一任期大部分领域，尤其是对外工作都取得了成就。在国际舞台上，越南佛教积极响应各议程，积极参加会议、研讨会，接待国际代表团等。值得一提的是，越南佛教已成功举办2019年联合国卫塞节（Vesak 2019），并获得国际社会对越南佛教协会组织能力的高度赞赏。释慧通和尚指出，越南佛教协会第八次全国代表大会提出的9个目标中，第8个目标是加强媒体宣传工作，并将其视为弘扬佛法的渠道并取得积极成效。佛教协会注重将信息技术应用到办公室工作中，实施电子管理。特别是在新冠肺炎疫情期间，佛教协会利用智能技术有效地开展活动。关于本次大会的主题“纪律-责任-团结-发展”，释慧通和尚表示，在整个国家特别是佛教正在参与全球一体化进程的背景下，越南佛教协会将纪律和责任放在了首位，因为只有守纪律负责任才能在国际一体化进程中站稳脚跟，团结精神才能得到保障，并按照佛教的精神向前发展。释慧通和尚透露，此次大会将对越南佛教协会的宪章进行修改。自1981年成立以来，越南佛教协会的宪章经历了六次修改，这次是第七次。宪章修改委员会提出的目标是新版宪章满足佛教僧尼和信徒的需求，依照法律规定为佛教协会成员带来合法利益；加强僧尼管理力度；确保与越南《信仰和宗教法》以及其他相关法律规定保持一致，这是宪章修改委员会的首要目标。（完）