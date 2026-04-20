越南体育舞蹈队在2026年东南亚锦标赛上取得令人瞩目的开局

这一成绩继续巩固了越南体育舞蹈在区域内的地位，尤其是在拉丁舞项目上——这是该队长年以来的传统优势项目。

首个比赛日最引人注目的亮点是潘显—秋香组合的精彩表现，他们上演了"帽子戏法"，连夺3枚金牌，为全队的总体成绩做出了重要贡献。

此外，阮段明长—邓秋香组合也表现出色，在世界体育舞蹈联合会体系的成人拉丁舞项目中夺得最高名次。

此前，潘显—秋香组合曾在国际赛场上留下印记，他们进入了2024年在捷克共和国举行的WDSF世界拉丁公开赛前十名，并升至世界第41位。

在其他拉丁舞项目中，玉英—素鸳组合在恰恰舞和伦巴舞中再添2枚银牌，并在拉丁舞全能项目中获得1枚铜牌。

越南体育舞蹈不仅在拉丁舞项目中保持优势，在标准舞项目中也展现出明显的进步。在首个比赛日，英明—长春组合获得2枚金牌（华尔兹、慢狐步）和1枚标准舞全能银牌。国宝—明珠在维也纳华尔兹项目中再贡献1枚金牌，而忠实-玉英在探戈和快步舞中获得2枚银牌。

在单人及年龄组项目中，越南队继续取得多项积极成果。黄玉获得成人女子单人银牌；黄美 Sasaki获得少年II组女子单人银牌；黎梅舒在青年组和成人组两个年龄组中均排名第四。

这些成绩表明越南体育舞蹈正在均衡发展，不仅依靠主力选手组合，也得到了后备力量的大力贡献。

根据赛程，越南体育舞蹈队将继续参加WDSF国际锦标赛排名赛。凭借有利的开局，该队有望继续提升成绩，从而巩固领先地位并确立在东南亚赛场的优势地位。

在马尼拉的振奋开局，不仅带来了成绩上的优势，也发出了积极信号，表明越南体育舞蹈——这项艺术与体能相结合的运动——正持续发展，在地区和国际赛场上日益彰显其影响力。（完）