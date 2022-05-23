越南体育再创东运会新纪录并迈上新台阶

越南体育代表团以205枚金牌结束了第31届东南亚运动会，并在东运会上创造了新的纪录，远远超过了印度尼西亚在1997年雅加达东南亚运动会上所夺得194枚金牌的纪录，同时展示出越南运动员们的进步。
其中，田径和游泳为越南体育代表团夺得33枚金牌，占越南在第31届东运会上获得金牌总数的近20%，体现出运动员们在竞赛中做出的巨大努力。
值得一提的是，越南田径运动员创造2个纪录，其中，阮氏莺运动员还以9 分52.44秒的成绩打破了她在上届东运会上创下的3000米障碍赛的纪录。卢氏黄以56米37的成绩打破了女子标枪保持15年的55米97的纪录。
阮辉煌以1分58秒81的成绩获得男子 200 米蝶泳赛项的金牌。图自越通社
阮氏莺运动员还以9 分52.44秒的成绩打破了她在上届东运会上创下的3000米障碍赛的纪录。图自越通社
奥运会项目的一系列赛项也为越南体育代表团在第31届东运会的比赛中取得令人瞩目的诸多成绩。其中，射击队获得7枚金牌，体操队获得5枚金牌，举重队获得3枚金牌，并创造6个纪录，击剑队获得5枚金牌，独木舟队获得8枚金牌，赛艇队获得8枚金牌，两项全能队获得1枚金牌，拳击队获得3枚金牌，手球队获得2枚金牌，自行车队获得4枚金牌，网球队获得1枚金牌，摔跤队获得17枚金牌。
统计数据表明，奥运会项目的赛项占越南体育代表团获得金牌总数的30%以上，充分肯定越南体育在东南亚运动会的优势。
越南与菲律宾女子51公斤级拳击决赛。图自越通社
第31届东运会开幕后，越南各武术队所获得的金牌为越南体育代表团取得重大突破。其中，克拉术队获得7枚金牌，武术队获得10枚金牌，柔道队获得9枚金牌，跆拳道队获得9枚金牌，空手道队获得7枚金牌，班卡西拉队获得6枚金牌，越武道队获得6枚金牌，踢拳队获得5枚金牌，泰拳队获得5枚金牌，柔术队获得2枚金牌等。
越南获得女子轻型四人划艇赛项的金牌。图自越通社
第31届东南亚运动会女足决赛5月21日下午在广宁省锦普体育场进行。越南女足队与泰国女足队进行交锋。最终，越南女足队以1比0击败了泰国女足队，夺得了第31届东运会女足金牌。这是越南女足队在东运会女足历史上取得的第七枚金牌，其中两次上演帽子戏法。第一次是2001年、2003年和2005年，第二次是2017年、2019年和2022年。
越南女足队以1比0击败泰国女足队 夺得女足金牌。图自越通社
赛后，越南国家主席阮春福盛赞了越南女足队连续第三次在东南亚运动会足球比赛夺得冠军。越南政府总理范明政也发来贺信。
越南女足前锋黄茹庆祝进球。图自越通社
孟勇踢进唯一一球后高兴无比。图自Vietnam+
在第31届东南亚运动会男足决赛框架内，5月22日下午在河内市美廷国家体育场, 越南U23男足队和泰国U23男足队进行交锋。最终，越南队以1比0击败了泰国队，成为卫冕东运会男足金牌。比赛结束后，越南越南政府总理范明政已致贺信。国际媒体也纷纷报道第31届东南亚运动会男足决赛中越南U23队战胜泰国U23队，成功卫冕冠军。（完）
越通社