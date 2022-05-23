越南体育再创东运会新纪录并迈上新台阶

其中，田径和游泳为越南体育代表团夺得33枚金牌，占越南在第31届东运会上获得金牌总数的近20%，体现出运动员们在竞赛中做出的巨大努力。

阮辉煌以1分58秒81的成绩获得男子 200 米蝶泳赛项的金牌。图自越通社

阮氏莺运动员还以9 分52.44秒的成绩打破了她在上届东运会上创下的3000米障碍赛的纪录。图自越通社

奥运会项目的一系列赛项也为越南体育代表团在第31届东运会的比赛中取得令人瞩目的诸多成绩。其中，射击队获得7枚金牌，体操队获得5枚金牌，举重队获得3枚金牌，并创造6个纪录，击剑队获得5枚金牌，独木舟队获得8枚金牌，赛艇队获得8枚金牌，两项全能队获得1枚金牌，拳击队获得3枚金牌，手球队获得2枚金牌，自行车队获得4枚金牌，网球队获得1枚金牌，摔跤队获得17枚金牌。

越南女足队以1比0击败泰国女足队 夺得女足金牌。图自越通社

在第31届东南亚运动会男足决赛框架内，5月22日下午在河内市美廷国家体育场, 越南U23男足队和泰国U23男足队进行交锋。最终，越南队以1比0击败了泰国队，成为卫冕东运会男足金牌。比赛结束后，越南越南政府总理范明政已致贺信。国际媒体也纷纷报道第31届东南亚运动会男足决赛中越南U23队战胜泰国U23队，成功卫冕冠军。（完）

越通社