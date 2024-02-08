越南传统春节五果盘——美好的春节习俗 对身体的好处

越南传统春节期间，摆设五果盘恭敬祖先的习俗已成为越南各地人民的美好习惯。

春节五果盘的意义

过年的时候，家家户户供坛上不可缺少的就是五果盘。常见的五果盘包括5种不同颜色的水果，象征着阴阳法则和金木水火土五行。人们常常摆设五果盘，以表达对新一年吉祥如意的祝愿。

此外，所选择的水果也有很多不同的含义。每个地区的气候和传统观念将决定五果盘包括哪些水果。但总的来说，五果盘中的水果都是代表美好的意愿，水果必须新鲜、美味、美观、颜色和谐。

在北部，传统的五果盘常有香蕉、柚子、柿子、木瓜、橙子、橘子、桃子、佛手、无花果、梨、苹果、石榴等。

根据民间传统观念，香蕉根茎部位扎在一起，因此代表着每年春节和家庭团聚。柚子代表着成功和繁荣。柿子代表着富贵和吉祥。桃子代表着幸福和对未来的希望。橙子和橘子代表着健康和成功。石榴代表着大家新年兴旺、子孙满堂的心愿。佛手的形状像一只手，意味着祈求获得祖先和上帝在新的一年里的保佑。

在南部和中部，五果盘常有火龙果、西瓜、菠萝、橙子、柑橘、刺果番荔枝、无花果、椰子、芒果等。

南方人常常依靠同音现象来给五果盘上的每种水果赋予意义，比如：刺果番荔枝越南语称“mãng cầu”，其中的“cầu”意为“愿望”；无花果“sung”译为“充裕”，椰子“dừa”跟“vừa”谐音，译为“刚刚好”；木瓜“đu đủ”译为“足够”；芒果“xoài”跟“xài”谐音，译为“消费”。联合起来，包括刺果番荔枝、无花果、椰子、木瓜、芒果的五果盘的含义是“但愿新的一年繁荣充裕，钱刚好足够花”。

西瓜形状圆润，味道甘甜，象征着新的一年吉祥如意。而火龙果常用于南方五果盘，意味着福禄满堂。

五果盘上的水果对身体的好处

五果盘上的水果不仅好看、表达新年愿望，而且还有很多经过科学证明的健康益处。

香蕉

香蕉含有许多有益的营养素，如维生素 B6、B12 和叶酸，对血细胞的产生有着重要作用。香蕉还含有大量维生素 C、镁、锰和硒、维生素 E 和 β-胡萝卜素，有助于增强免疫系统。

柚子

柚子是一种维生素 C 含量高的水果，富含具有抗氧化特性的营养物质，有助于保护细胞。

桃子

桃子的营养成分非常丰富，蔗糖、葡萄糖、果糖含量较高，是人体必需的营养素。此外，桃子还含有大量的维生素B1、B2、C等，尤其是铁含量很高，是患有缺铁性贫血的妇女和儿童所需的。

柑橘

柑橘富含维生素 C、纤维、叶酸、抗氧化剂等营养成分，热量和糖含量非常低。柑橘为身体提供许多清凉营养的营养素，有助于增强抵抗力，提高免疫系统。

火龙果

成熟的火龙果果质柔软，味道清凉甘甜，含有大量的果胶粘液、可溶性纤维和不溶性纤维纤维素。 这些都是对身体有良好作用的物质，有助于预防和治疗便秘、支持减肥、预防肥胖、预防动脉粥样硬化、结肠炎等。

木瓜

木瓜中的大部分热量来自碳水化合物。木瓜还含有纤维和良好的天然糖分，并且几乎不含脂肪，因此这对于糖尿病患者来说可以被认为是一种很好的水果。

芒果

芒果含有许多矿物盐，尤其是钙和铁。此外，芒果中维生素C、维生素A和其他25种类胡萝卜素的组合，为健康的免疫系统带来许多良好的效果。

刺果番荔枝

刺果番荔枝具有较高的抗氧化剂含量，具有消除自由基、保护身体免受疾病侵害的作用。吃这种水果为身体补充更多的铜和纤维，从而支持消化。患有贫血的人应该经常吃刺果番荔枝，因为释迦中的铁含量很高，有助于治疗贫血。（完）