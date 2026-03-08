越南传统文化在法国绽放独特魅力

据越通社驻巴黎记者报道，当地时间3月7日下午，在法国马恩河谷省马留斯·西多布尔文化中心，法国越南热爱海岛俱乐部与“越南—欧洲香色”协会联合举办了"在法兰西土地的越南之魂"画展与书展。



在展会上亮相的30余幅绘画作品及多部书籍，生动再现了旅法越南人社群在融入之路上充满艰辛却满怀自豪的记忆片段，也寄托着他们对祖国家乡的深切眷恋与热爱。每一幅画作、每一页书页都是一个独特的故事，却都共同传递着在异乡守护与弘扬“越南之魂”的渴望。



法国越南热爱海岛俱乐部主任陈秋蓉表示，此展意义特殊，它汇聚了虽远离家乡多年却始终心系根源的越南人。该活动不仅体现了旅法越南人社群对祖国的感情，也有助于增强各协会团体间的凝聚力，以及传播一个富有文化特色的越南形象。



由艺人日明带来的面塑（tò he）艺术——越南的一种传统民间文化形式成为此展的亮点。这些用越南大米捏成的可爱小玩偶吸引了许多小朋友和参观者的兴趣，有助于在法国保存这一独特的民间文化特色。



画展与书展活动还得到了许多热爱越南的法国知识分子和艺术家的参与和支持。他们不仅创作关于越南的书籍和绘画作品，有些人还曾在越南生活和工作，从而增进了两国人民之间的理解和文化交流。



展会上亮相的30余幅绘画作品及多部书籍。图自越通社

阿尔克伊市副市长弗朗索瓦·洛施德（François Loscheider,）认为，他对越南将传统与现代因素和谐结合的能力印象深刻。他说，这种精神也在此次展览中得到了清晰体现，从音乐、绘画到书籍作品，都反映了一个既守护悠久文化，又不断创新和发展的越南。



吉他手兼作曲家马克·贝汉（Marc Béhin）则认为，这是令他深入了解越南文化、分享越南人社群在初春时节温暖氛围的机会。



民族学研究学者黄氏红河博士介绍，过去多年，很少有像本次活动这样围绕绘画和书籍、聚集众多旅法越南知识分子和艺术家的活动。她认为，此展为身在他乡的游子们创造了一个通过艺术创作表达对祖国的热爱的空间。（完）