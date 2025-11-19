越南传统文化亮相中国香港亚洲文化艺术节

除了由越南驻香港及澳门总领事馆与香港越南人协会联合设置的特色传统文化展位外，今年越南的参与还因人民艺术家邓泰山与香港越南人协会的精彩表演而给当地民众和国际友人留下深刻印象，打造出一个多元而富有民族特色的文化舞台。



越南驻香港及澳门总领事馆展位展示了民族服饰、民族舞蹈节目以及莲花、特能（T’rưng）琴、越南街头咖啡、书籍报刊、越南图片等具有象征意义的物品，向香港市民和国际朋友讲述有关越南的故事，唤起他们的美好回忆，也表达出重返越南的渴望。

外国读者对越通社的《越南画报》感兴趣。图自越通社

越南驻香港及澳门总领事黎德幸表示，总领事馆一向把在东西方文化交汇的香港举办的亚洲文化艺术节视为开展文化外交、加强香港居民和国际友人与越南人民交流的宝贵机会。黎德幸也表示，在本届文化艺术节框架内，香港观众将欣赏到钢琴家邓泰山的演出，这让她既感动又自豪。



钢琴家邓泰山于11月17日晚举行的两个多小时的钢琴独奏会成为活动的一大亮点，给观众留下强烈印象。肖邦、福雷及拉威尔的作品在邓泰山的琴声中深深打动了满座的1400名观众，掌声经久不息，表达了对这位具有国际水平的越南钢琴家的崇高敬意。演出结束后，数百名观众在场外等候签名。



在接受越通社驻香港记者采访时，邓泰山表示，他多次在香港演出，第一次是在35年前，并高度评价香港观众对自己音乐的喜爱。结束在香港举行的独奏音乐会后，他将赴北京参加音乐会。



钢琴家邓泰山。图自越通社

邓泰山表示，他多次陪同越南高级代表团出访，在世界多地推广越南文化与形象，但此次回到香港参加亚洲文化节仍别具意义。他也对香港给予高度评价，认为这里是东西、亚欧文化交融之地，优势众多，与越南在各方面都十分接近。他希望双方的文化艺术交流日益发展，为两地人民、音乐界和表演艺术家带来更多利益。



香港越南人协会为本次民族文化交流活动带来了多个精彩节目，如《续写和平的故事》以及富有浓郁越南民族传统特色的抒情民歌，受到观众热烈欢迎。



香港市民Yoyo Poon表示，今年越南的演出非常特别，孩子们将舞蹈与现代舞结合的节目十分吸引人。《续写和平的故事》、莲花舞以及歌曲《Bắc Bling》令她和许多观众惊喜和感动。她说，每年都能看到越南节目准备得非常用心，并正计划与家人一起到越南旅行。



亚洲文化艺术节还包括表演、展览和户外庆典等多项活动，汇聚来自30个国家和地区的艺术家，为观众带来逾100场演出与活动。（完）