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越南会安古镇跻身全球十佳目的地榜单

会安古镇超越佛罗伦萨（意大利）、伊斯坦布尔（土耳其）、乌布（印度尼西亚）以及京都（日本）等众多知名城市，在全球十佳目的地榜单中排名第六。 tieng-trung-tldh-20250714-vn-hoi-an-top-the-gioi-ltthuong-9787.png

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