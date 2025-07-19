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越南会安古镇跻身全球十佳目的地榜单
19/07/2025
会安古镇超越佛罗伦萨（意大利）、伊斯坦布尔（土耳其）、乌布（印度尼西亚）以及京都（日本）等众多知名城市，在全球十佳目的地榜单中排名第六。
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关于7月19日下午越南广宁省下龙湾发生雷暴天气的成因解释
20/07/2025
新闻
2025年7月19日晚，越南国家水文气象预报中心就当日下午广宁省下龙湾发生的雷暴天气现象作出解释。该中心表示，当天下午，北部地区出现大范围雷阵雨，多地出现龙卷风和强阵风，局地出现暴雨到大暴雨。
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20/07/2025
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