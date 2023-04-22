越南会主席和古巴全国人民政权代表大会主席为设在马里埃尔开发特区两家工厂剪彩

越通社特派记者报道继续对古巴共和国进行正式访问，当地时间4月21日上午，在阿尔特米萨省马里埃尔开发特区，越南国会主席王廷惠和古巴全国人民政权代表大会（国民议会）主席埃斯特万•拉索•埃尔南德斯（Esteban Lazo Hernandez）出席并为太平投资贸易股份公司Suchel-TBV合资洗涤剂厂和太阳能发电厂剪彩；出席Viglacera Corporation Vimariel工业园二期开工仪式；探访古巴生物技术和遗传学中心 （CIGB）。

越南太平投资贸易股份公司董事长兼总经理陈玉顺先生在Suchel-TBV合资洗涤剂厂和太阳能发电厂的落成典礼上表示，Suchel-TBV合资洗涤剂厂可以满足古巴消费者100%的需求并出口到拉美国家。而功率20兆瓦的太阳能公园项目是越南独资项目。未来，太平投资贸易股份公司将扩大规模，投资兴建其他太阳能公园，实现到 2030 年太阳能总功率高达 1000 兆瓦。

古巴外贸和外资部第一副部长 Ana Teresita González Fraga 强调，这些项目对古巴来说非常重要，直接关系满足古巴国内需求的太阳能发展和洗涤剂生产。

在仪式上，Suchel-TBV合资洗涤剂厂总经理阮蓝田和副总经理 Isabel Matinez Ramires 女士象征性地赠送了 24 吨洗衣粉，支持 阿特米萨省（Artemisa）的卫生系统；赠送给Mariel Orlando Santana综合医院配备容量为 5 千瓦时的电力存储面板。

出席马里埃尔开发特区Viglacera Corporation Vimariel工业园二期开工仪式，古巴外贸和外资部第一副部长 Ana Teresita González Fraga发表讲话，高度赞赏 ViMariel 股份公司和马里埃尔开发特区办公室在吸引潜在投资者开展新业务活动方面的共同努力，助力古巴发展经济。 Ana Teresita Gonzáslez Fraga副部长强调，马里埃尔开发特区Viglacera Corporation Vimariel工业园二期开工肯定了古越经济关系的稳固和发展。

古巴外贸和外资部第一副部长 Ana Teresita González Fraga呼吁越南企业继续促进和吸引投资，开发新项目，为双方带来共同利。Ana Teresita Gonzáslez Fraga副部长表示，古巴当局愿意支持各家企业继续推动新项目并将其变为现实。

在仪式上，越南平阳省和阿尔特米萨省领导人签署并互相交接发展两地合作关系的意向书。趁此机会，越南平阳省领导向古巴阿尔特米萨省赠送50吨大米。

就在阿尔特米萨省马里埃尔开发特区，越南国会主席王廷惠、古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万•拉索•埃尔南德斯及两国各部委代表探访了古巴生物技术和制药集团（BioCubaFarma）旗下的古巴生物技术和遗传学中心（CIGB）。

2022年， BioCubaFarma与越南T&T集团签署了在制药、医疗设备和生物技术领域的合作谅解备忘录。 BioCubaFarma集团总裁对越南目前的发展和两国在生物技术领域的合作前景表示羡慕，其将现实化古巴科学家的技术和研究成果，为促进古巴和越南两个民族的合作做出贡献。

越南国会主席王廷惠祝愿BioCubaFarma 和越南合作伙伴合作成功。他说，越南党中央政治局刚发布了 2023 年 1 月 30 日关于在新情况下发展服务于国家可持续发展的生物技术开发和应用的第 36号决议（36-NQ/TW）。越南国会主席王廷惠表示希望古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万•拉索•埃尔南德斯支持推动两国在该领域的合作进程。（完）