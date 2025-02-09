越南优质产品亮相2025年德国法兰克福消费品展览会

2月7日至11日，世界领先的消费品、工艺美术和家居装饰展览会——2025年德国法兰克福消费品展览会（Ambiente 2025）举行，吸引来自近170个国家和地区的4660家企业参展。今年，越南共有65家企业携优质产品亮相这一全球知名品牌盛会。

越通社驻德国记者报道，经过多年参展，明龙瓷器、孟寅陶瓷等越南多家知名品牌已在Ambiente展览会上留下深刻印象，并逐步在德国乃至欧盟市场树立了品牌形象。随着Ambiente展览会所呈现的新消费趋势，越南企业希望通过深入研究德国及欧洲市场，精准把握消费者需求，进而拓展更多潜在市场。这也为越南企业改进产品质量、创新设计提供了有力依据，以更好地满足国际市场需求。

越南手工艺美术品出口协会（Vietcraft）副主席兼秘书长黎伯玉在接受越通社记者采访时表示，越南已连续20多年参与Ambiente展览会。2024年，越南手工艺美术行业出口额达29.5亿美元，其中欧洲市场占比约27%。今年，越南65家企业参展，并设定2025年手工艺美术品出口额达到50亿美元的目标。

明龙瓷器公司总经理李辉创透露，该公司自1996年起参加Ambiente展览会，明龙瓷器不仅是越南国内知名品牌，而且还赢得欧洲客户的信赖。在数字化快速发展的背景下，明龙瓷器正积极拓展线上销售渠道，通过互联网及亚马逊等全球知名电商平台接触更多国际客户。

越英手工艺美术出口公司总经理史密斯·范表示，今年是越英公司第二次参加该展览会，这一平台不仅有助于该公司拓展新市场，还为寻找新的欧洲进口商创造了更多合作机会。（完）