越南企业首次跻身德国权威能源奖前15强

3月17日晚，德国能源署（dena）举办了2026年能源转型国际大奖（SET Award）颁奖典礼，表彰在可持续能源转型领域表现突出的初创企业。越南Alterno公司从来自79个国家的近500家参评企业中脱颖而出，成功跻身15强。这也是这一享有盛誉的奖项设立10年来，首次有越南代表进入决赛。



越南驻德国大使阮得成在颁奖典礼上发表讲话时表示，越南政府承诺全力推进可持续发展，力争到2050年实现净零排放，同时在各领域上推动能源转型、绿色增长、激发创新创造活力等。越德两国正不断拓展能源合作伙伴关系，其中尤为突出的是双方于2025年7月签署关于建立能源伙伴关系的联合声明。阮得成强调，像SET Tech Festival这样的活动有助于促进两国之间的知识交流、投资机会与创新合作。



越南大使馆干部人员与Alterno两位联合创始人海胡和南阮合影。图自越通社

由能源、技术和商业领域的全球顶尖专家组成的评审委员会，从众多参赛企业中遴选出在全球能源转型方面最具突破性解决方案的5家企业来颁发建筑与工程、交通与运输、公正能源获取、工业，清洁能源与储能等五大类奖项。Alterno 公司是“清洁能源与储能”类别中进入前三的企业之一。据主办方评价，Alterno的“砂电池”解决方案是一种安全、无爆炸风险的能源储存系统，可为工业生产过程提供300°C至600°C的热能。值得注意的是，其所使用的材料均来源丰富，且可实现完全回收利用。



Alterno两位联合创始人海胡和南阮表示，这种技术的突出优势在于能够实现廉价高效能量存储，而许多类似解决方案价格高昂，限制了其在市场上的广泛应用。此外，电池核心采用陶瓷、盐、镍等无机材料制成，具有良好的安全性和防火性能。凭借这些优势，Alterno的“砂电池”储能技术有望在未来得到广泛应用，尤其适用于数据中心和工厂等对能源存储稳定性、安全性及环保性要求较高的场所。

Alterno 总部位于越南，是一家领先的能源解决方案提供商，专注于为各行业企业（包括可持续农业）提供高效、可持续的电池技术。（完）