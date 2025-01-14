越南企业需要把握新趋势以扩大对美出口

专家指出，越南在对美出口方面仍有很大潜力，并且已成为美国高科技投资的重要目的地。据统计，2024年越美双边贸易总额预计约达1320亿美元。其中，越南对美国的出口额接近1190亿美元，比2023年同期增长23.3%；越南从美国进口超过130亿美元，同比增长7.3%。

上述数据证实，美国是越南的主要出口市场，越南已跃升为美国在东盟的战略贸易伙伴，在全球供应链中发挥着越来越重要的作用。

胡志明市贸易与投资促进中心副主任高氏菲云表示，美国是越南最大的出口市场，主要出口产品包括鞋类、家具、机械及光学设备。截至2024年11月，美国在越南的投资项目超过1400个，总投资额接近120亿美元。

尽管如此，美国市场也存在一定的风险，特别是对于中小企业而言。复杂的法律体系以及政策调整可能对经营活动造成影响。美越商会董事长凯文·摩根强调，企业需制定多种经营策略，以应对市场变化带来的挑战。

为提升出口效果，越南企业需加强市场研究，与美国进口商及分销商密切合作。针对农产品和食品，建议企业投资冷链并在主要港口建立分销中心，以降低成本并提升竞争力。

此外，越南加入的自由贸易协定（FTA）为商品进入美国市场提供了重要支撑。企业应主动更新市场信息，制定战略规划，增强应对国际市场变化的能力，从而充分利用越美合作的机遇。（完）